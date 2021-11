民主剛果礦場示意圖。(路透)

〔即時新聞/綜合報導〕非洲剛果民主共和國(簡稱民主剛果)東北部伊圖里省(Ituri)一處礦場昨日又遭民兵攻擊,包含2名中國人在內共4人喪生,另外還有10名中國人失蹤。

綜合外媒報導,繼日前民主剛果南基伍省(South Kivu)穆凱拉村(Mukera)的礦場5名中國礦工被綁,伊圖里省軍方發言人恩戈果(Jules Ngongo)中尉今日表示,伊圖里省一處礦場昨又被隸屬剛果發展合作組織(Cooperative for the Development of Congo, CODECO)的民兵襲擊。

2名中國人、1名烏干達人以及一起工作的1名剛果婦女被殺,另有10名中國人被綁架。

恩戈果表示,對此意外感到遺憾,但他也坦言,該礦場多數中國人都和當地派系有不正當的牽連,例如和剛果發展合作組織民兵勾結,進行非法開採。

