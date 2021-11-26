WTA才嗆退出中國！網友驚爆主席「刻意忽略」彭帥寄出的電郵

中國網球女將彭帥（左）指控中國前國務院副總理張高麗（右）性侵後，行蹤成謎。（法新社）

2021/11/26 14:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國網球女將彭帥自月初於微博驚爆她遭中國前國務院副總理張高麗性侵後，行蹤成謎，儘管中國與世界女子職業網球協會（WTA）試圖透過照片、影音釋疑，但仍無法消除外界雜音。而今（26日）稍早，更有一名聲稱是彭帥同事的男子，透過推特爆料，WTA主席「刻意忽略」彭帥寄送的電郵，再爆爭議。

根據英媒《BBC》報導，中國名為「丁力」的男子，透過推特「@li_ding1」帳號，公佈彭帥寫給WTA主席西蒙（Steve Simon）的私人電子郵件截圖，內容提到：「我目前不想被打擾，尤其不要拿我的個人隱私炒作，我希望可以安靜的生活，再次感謝你的關心。」

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「丁力」為了證明自己與彭帥認識，他更早在21日就貼出自己在「FILA網球錦標賽」與彭帥的合照，目前外界對他的了解很少，有報導稱「丁力」是一家安排體育賽事及管理運動員的公司高層，而他與彭帥的關係，仍不清楚。

WTA先前也加入聲援彭帥的行列，要求中國官方，證明她的安全無虞；主席西蒙更揚言將業務全面退出中國，此舉恐將產生重大影響，因為明年共有10場WTA賽事將在中國舉辦，包含武漢公開賽與2022年深圳WTA總決賽。

聯合國（UN）與美國也要求中國，應提供彭帥下落的資訊，許多重要的網球選手，包含小威廉絲（Serena Williams）、大坂直美（Naomi Osaka）與喬科維奇（Novak Djokovic）也做出相同呼籲，但中國面對外界質疑，則相當憤怒。

丁力於21日貼出他和彭帥的合照（左），而更於今凌晨4時加碼爆料，WTA主席刻意忽略彭帥寄給他的電子郵件（右）。（圖皆截取自@li_ding1推特，本報合成）

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