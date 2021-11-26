為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    捷克總統剛出院又確診住院 暫時無法任命新總理

    2021/11/26 04:21

    〔中央社〕捷克總統齊曼（Milos Zeman）因病住院超過6週後今天出院，但幾個鐘頭後總統辦公室表示，齊曼確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），又被送回醫院。

    路透社報導，77歲的齊曼今天上午出院接受居家療養，但他在首都布拉格西方蘭尼市（Lany）的總統行館確診COVID-19，傍晚一輛救護車把他載回中央軍醫院（Central Military Hospital）。

    這次住院代表齊曼暫時不會任命立場中間偏右的反對派領袖費亞拉（Petr Fiala）為新總理。齊曼原定26日任命新總理。

    總統辦公室發布聲明：「在治療COVID-19期間，總統的行程將暫停。」

    齊曼已接種3劑COIVD-19疫苗，捷克媒體引述不具名消息人士指出，齊曼並無症狀。

    齊曼10月10日因為慢性疾病併發症住院，醫師說是肝臟問題，但總統辦公室從未明確說明。

    上月齊曼住院的前一天，捷克剛舉行完國會選舉。齊曼的盟友在總理巴比斯（Andrej Babis）領導下，敗給一個中間偏右聯盟，使得總統對國會的影響力下降。

    齊曼上次住院時，一開始入住加護病房治療，醫師預測病況發展不明。當時國會準備討論是否轉移他的總統職權，但過了幾週之後，齊曼病況好轉。

    齊曼曾表示他會尊重選舉結果，會在26日任命費亞拉為總理。1101126

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播