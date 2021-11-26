台灣獲邀美國民主峰會 張崑陽：世界將再次以行動支持台灣

美國將召開首屆全球民主峰會，美國國務院公布參與名單，台灣正式獲邀。對此，香港民主派人士張崑陽（右）也恭喜台灣，「今次台灣受邀，就是宣告中共的霸凌行為並無效用，世界將會在峰會再一次用行動支持台灣。」（圖取自臉書＿張崑陽 Sunny Cheung）

2021/11/26 00:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國將於12月9日至10日，以線上形式召開首屆全球民主峰會，美國國務院公布參與名單，台灣正式獲邀，我方將由行政院政委唐鳳與駐美代表蕭美琴一同代表政府與會。對此，香港民主派人士張崑陽也恭喜台灣，「我相信會有越來越多自由國家站在台灣一方。今次台灣受邀，就是宣告中共的霸凌行為並無效用，世界將會在峰會再一次用行動支持台灣。」

張崑陽昨（25）日晚間透過臉書發文表示，很高興得知台灣作為一個主權國家受邀參與由美國政府舉辦的「民主峰會」，與全球100多個民主國家的領袖及代表共同討論有關防範威權主義、打擊貪腐及促進人權等三大主題。

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張崑陽表示，唐鳳也與會分享台灣如何透過科技與數位民主強化政府管治，「我過去也有幸跟唐鳳會面，認識了他，並討論到香港及台灣民主情況。當中他用自身經驗分享如何用科技及開放網絡強化資訊保存及傳遞，他亦建議到香港民間其實更應結合數位技術突破政權封鎖，令公民社會用另類方法蓬勃起來。與他交談的確令我感受尤深，亦有了不少新想法。」

「我相信以他獨特的觀察和經驗，絕對可以再一次在國際社會面前展現福爾摩沙的自由精神及多元價值。」張崑陽表示，「當中共步步壓迫世界秩序，對台灣更是虎視眈眈，我相信會有越來越多自由國家站在台灣一方。今次台灣受邀，就是宣告中共的霸凌行為並無效用，世界將會在峰會再一次用行動支持台灣。加油唐鳳，加油台灣」。

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