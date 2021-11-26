人權劣跡者入主國際刑警組織 專家：失去可信度

國際刑警組織由被控用刑的阿聯內政部督察長阿萊希（Ahmed Naser al-Raisi）當選主席。（路透）

2021/11/26 00:42

〔中央社〕國際刑警組織今天公布新領導人，備受批評的阿拉伯聯合大公國督察長阿萊希與中國國際合作局副局長胡彬郴皆當選。專家分析，選舉結果將使組織失去可信度，危害與部分國家的合作。

在土耳其伊斯坦堡召開的第89屆「國際刑警組織」（INTERPOL）大會今天宣布，由被控用刑的阿拉伯聯合大公國內政部督察長阿萊希（Ahmed Naser al-Raisi）當選主席。

請繼續往下閱讀...

阿萊希過去曾被控虐待嫌疑人，在5個國家面臨刑事指控，包括國際刑警組織總部所在國法國以及大會地點土耳其。

在法國與土耳其的案件中，波斯灣人權中心（Gulf Centre for Human Rights）指控阿萊希對自2017年起被關在阿拉伯聯合大公國的記者曼蘇爾（Ahmed Mansour）採取「虐待與野蠻的行動」，4平方公尺的牢房內沒有床墊或禦寒物品，也沒有醫療、水等衛生設施。案件仍在審理中。

代表提告的人權律師布爾敦（William Bourdon）向法媒「快訊週刊」（L’Express）表示：「大型國際機構的領袖需要背景廉政、毫無嫌疑。從這觀點來看，阿萊希的當選不僅是國際刑警組織的恥辱，更為組織可信度帶來嚴重打擊。」

文章寫道，2016年中國這個擁有不良人權紀錄國家的候選人孟宏偉當選主席，接著又在2018年因貪污被捕人間蒸發後，國際刑警組織的形象就已經受損；現在阿萊希的勝選，將使該組織永久蒙塵。

美國南卡羅來納大學教授、國際刑警組織專家德弗蘭（Mathieu Deflem）則強調，候選人名單已讓組織信譽受損，當選者更可能使得某些國家重新思考與國際刑警組織的合作關係，「這對國際刑警組織來說，真的很危險」。

另一方面，備受爭議的中國公安部國際合作局副局長胡彬郴經秘密投票後，也與印度中央調查局局長辛哈（Praveen Sinha）共同當選3年任期的執行委員會亞洲區代表。

「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）隨即在推特上對胡彬郴當選結果發表聲明，表示當選將給中國共產黨政府繼續濫用國際刑警組織的許可，並讓上萬名香港、維吾爾、西藏、台灣與中國海外異議人士面臨更嚴峻的危險。同時他們也呼籲各國政府撤銷與中國和香港的引渡協議。

選舉爭議也延燒到國際刑警組織設在法國里昂的總部。法國大區奧弗涅-隆河-阿爾卑斯（Auvergne-Rhone-Alpes）主席瓦奎茲（Laurent Wauquiez）與里昂大都會區主席柏納（Bruno Bernard）昨天共同致函內政部長達馬南（Gerald Darmanin）表達擔憂。

他們在信中警告，「一位背著控告案的候選人會帶來根本且真切的風險，並讓組織及其行動在我們的民主中失去正當性」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法