中國加密幣「礦工」大舉移入致缺電 哈薩克考慮蓋核電廠

哈薩克艾基巴斯圖茲鎮（Ekibastuz）的BTC KZ加密貨幣挖礦公司數據中心。（路透）

2021/11/25 21:27

〔編譯管淑平／綜合報導〕自從中國政府5月起大舉查禁加密貨幣的「挖礦」活動，一波波「礦工」遷往鄰近的哈薩克，該國挖礦活動大幅增加，引發電力短缺，因此正考慮要興建核電廠。

日經亞洲（Nikkei Asia）24日報導，哈薩克的加密貨幣產量現在已躍居全球第2，僅次於美國；根據「劍橋另類金融中心」統計，該國在全球「挖礦算力」所佔比率增加到18.1%，是前一年的4倍。挖礦算力為衡量挖礦「解題」所需的電腦運算能力。

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哈薩克挖礦活動大增，一部分是因該國去年制定一項法規架構，為加密貨幣產業打造友善環境，力圖獲取金融利益，這項立法行動加上當地充沛的能源，使該國成為中國「礦工」逃離北京封殺的理想地點。該國的加密貨幣挖礦產業估計未來5年可帶來15億美元收入，政府可望從中獲得的稅收約3億美元。

不過，加密幣挖礦活動耗用龐大電力，能源部第一副部長朱雷貝科夫（Murat Zhurebekov）說，往年該國能源消耗量年增幅通常在1%到2%之間，但是今年以來，已見「不正常成長」約8%，或者約1000到1200百萬瓦。哈薩克電網營運公司（KEGOC）10月間，將該國3座電廠停機部份歸咎於數位挖礦導致電力用量大增。

為了解決電力需求，並兼顧產業利益，哈薩克面臨能源生產的艱困抉擇。總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）上週五在一場會議上說，「展望未來，我們將得在有關興建核電廠的事情上，做出不受歡迎的決定」。

但核能問題在這個曾是蘇聯時代核試場的國家格外敏感。根據「自然」期刊一份報告，蘇聯在1949到1963年間在哈薩克總共進行110次地面核試，之後轉為地下核試爆。當地衛生主管機關估計，有150萬人接觸到輻射落塵。該國唯一的核電廠在1999年關閉，此後有關新建核電廠討論始終招致反彈。

哈薩克國營電力公司目前採用分配方式，對在該國合法營運的約50家數位貨幣挖礦公司提供電力，但是估計有更多未向官方登記的礦工在「灰色地帶」活動，其電力用量並不受限制，最近幾個月，這類礦工又因中國挖礦公司轉移地點而增加數倍。哈薩克數據中心產業與區塊鏈協會主席多杰耶夫（Alan Dorjiyev）說，約束「灰色礦工」攸關該國長期能源安全。

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