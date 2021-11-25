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    武漢肺炎》日學者解開免疫逃脫部分機制 可能有助預防重症

    日本研究團隊宣布已解開新型冠狀病毒免疫逃脫的部分機制，可能有助研發讓免疫系統正常工作來防止重症的新治療藥物。（美聯社）

    日本研究團隊宣布已解開新型冠狀病毒免疫逃脫的部分機制，可能有助研發讓免疫系統正常工作來防止重症的新治療藥物。（美聯社）

    2021/11/25 20:27

    〔中央社〕日本北海道大學專精免疫學的教授小林弘一等人組成的研究團隊，宣布已解開新型冠狀病毒免疫逃脫的部分機制，可能有助研發讓免疫系統正常工作來防止重症的新治療藥物。

    日本讀賣新聞報導，研究團隊這篇論文已被刊登在英國科學期刊「自然通訊」（Nature Communications）。

    人體內除了存在攻擊病毒的抗體，還有消除感染病毒細胞的免疫細胞。這種免疫細胞通常會攻擊出現在受感染細胞表面被「註記」的部分病毒。

    研究團隊分析約300名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫者細胞時發現，在受感染細胞表面指出記號的必要蛋白質活動力下降，主要是因為新型冠狀病毒的ORF6基因抑制這個蛋白質的活動。

    如此一來，免疫細胞無法排除受感染的細胞，於是造成病毒持續增生，可能跟造成重症化有關。小林說，只要能妨礙ORF6活動，就可能有助治療。

    同樣專精免疫學的日本東北大學教授小笠原康悅說，新型冠狀病毒透過各種方式逃脫免疫，能解開其中一項機制具有意義，甚至有助於預防重症。

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