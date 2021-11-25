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    搞笑？幫香港公民老師「上課」 林鄭：中國沒欠香港普選

    香港行政長官林鄭月娥（見圖）今（25）日為香港公民老師們「上課」，席間聲稱「（中國）中央欠我香港一人一票普選」的說法是錯誤。（美聯社）

    香港行政長官林鄭月娥（見圖）今（25）日為香港公民老師們「上課」，席間聲稱「（中國）中央欠我香港一人一票普選」的說法是錯誤。（美聯社）

    2021/11/25 23:09

    〔即時新聞／綜合報導〕香港行政長官林鄭月娥今（25）日幫香港公社課（我國稱公民與社會）教師們「上課」，席間聲稱許多追求民主人士要求一人一票選特首的想法，是錯誤的，「（中國）中央欠我們（的說法），是錯的」。

    《立場新聞》報導，香港特首林鄭月娥今日兌現先前要「為公社（公民）老師上一課」的發言，為香港教師舉行講座，講述「回顧歷史」、「特區憲制秩序」、「行政長官的憲制地位、職能、產生辦法」、「甚麼是香港的政治體制」等5主題，現場約有百名教師、校長參予，另有近千名教育人員在網路上同步收看。

    席間林鄭月娥表示：「近年好多追求所謂民主的人士，講到行政長官不是一人一票選出來的，就是中央欠我們的，『可以把行政長官選舉還給我們嗎』的這個概念，就是錯的。」

    林鄭月娥辯稱，1997年以前英國政府也是派遣總督來治港，沒有選舉也沒有諮詢，但有沒有哪一位外交官、政治人物擔任的總督，大家就比較接受？她認為是沒有的，而現在香港就是延續了這套制度。

    此外，林鄭月娥也聲稱「一國兩制可能根本不需要改變」，她認為「一國兩制在訂定港區國安法及完善香港選舉制度後，已回到正軌」，她並表示只要港人把握好一國兩制的憲制關係，香港就能保持繁榮穩定，不需要改變。

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