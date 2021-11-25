UFO「入侵」讓美軍壓力大 五角大廈設專責小組調查

美國國防部去年公佈美國海軍飛官目擊的「不明空中現象」影片截圖。（法新社檔案照）

2021/11/25 19:49

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國五角大廈宣布成立新情報單位，專門調查侵犯美國敏感空域的不明飛行物（UFO）事件，要了解這些飛行物來自何方，以及是否可能威脅國家安全。

這個新成立的任務小組「空中物體辨識與管理同步小組」（Airborne Object Identification and Management Synchronization Group），由國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）指揮，工作不僅包括收集情報和反情報資料，也要為任何這類物體可能構成的威脅，提出解決方案。

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這是五角大廈針對國家情報首長辦公室（ODNI）今年6月公布的一份政府研究報告的直接回應。報告指出，過去將近20年來總共紀錄到140多起的「不明空中現象」（UAP），卻無法定論這些不明空中現象是外來威脅、大氣異常、感應器失常或者外星生物。

國防部23日宣布成立專責單位，指出前述政府研究表明，有必要「改善我們了解UAP的能力」，五角大廈「非常嚴肅」看待這類任何空中物體的「入侵」─不論是已被識別或者不明物體，尤其是發生在國防部演訓場和設施上空或者鄰近空域的目擊事件。

ODNI紀錄的不明空中現象，許多是美國軍方人員目擊，以海軍飛行員為主，報告公布後，五角大廈就一直面臨壓力，特別是國會，要求更明確、全面性地回答，到底這些物體是什麼、是否威脅美國利益。

該報告將這類不明物體分為4類：太空垃圾，氣候或大氣特性，美國國防承包商測試機密飛行器，報告認為，這3類都未對美國構成重大威脅，但是不排除對飛航安全有潛在危險；第4類是疑似外國對手的先進技術。報告對於還有「其他」說法可解釋這些不明空中現象持開放態度，但是謹慎提到，沒發現證據顯示是外星生物。

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