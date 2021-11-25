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    月租25元即刻入住東京含家具套房！日本IKEA推「Tiny Homes」

    日本IKEA推出一檔「Tiny Homes」行銷活動，內容宣稱只要月付99日元（約台幣25元）就能在東京新宿租到一戶3坪大小的公寓。（圖取自IKEA JAPAN YouTube頻道）

    日本IKEA推出一檔「Tiny Homes」行銷活動，內容宣稱只要月付99日元（約台幣25元）就能在東京新宿租到一戶3坪大小的公寓。（圖取自IKEA JAPAN YouTube頻道）

    2021/11/25 23:54

    〔即時新聞／綜合報導〕日本IKEA推出一檔「Tiny Homes」行銷活動，內容宣稱只要月付99日元（約台幣25元）就能在東京新宿租到一戶3坪大小的公寓，並且還會附上IKEA主打小而舒適的家具，租戶只要負擔水電費即可。

    綜合媒體報導，據日本IKEA推特公布的公寓平面圖指出，這是附有洗衣機、廁所、小廚房空間的極簡套房，格局為閣樓類型的空間，臥室必須爬梯子上去，一樓則是起居室空間。

    知名吉祥物鯊魚「Blahaj」也出演推銷廣告，根據商業內幕消息透露，這間小套房將以短租的方式出租，租期至2023年1月15日，想租的民眾必須申請Ikea Family宜家卡友才符合資格。

    據日本IKEA的發言人說，有眾多民眾有意爭取公寓，但婉拒透露共有多少人提出申請，不過有網友不領情說，「如果當成住宿一晚還行，因為行李不是很多，但要用作日常生活，根本沒有儲存空間」、「下次就是電話亭空間了」、「適合家裡待不住的地方爸爸」。

    提供的戶型為閣樓式的套房，樓下是起居室，爬梯子上去後才是臥室。（圖取自IKEA JAPAN YouTube頻道）

    提供的戶型為閣樓式的套房，樓下是起居室，爬梯子上去後才是臥室。（圖取自IKEA JAPAN YouTube頻道）

    影片找來了自家當紅的「鯊鯊」Blahaj推銷廣告。（圖取自IKEA JAPAN YouTube頻道）

    影片找來了自家當紅的「鯊鯊」Blahaj推銷廣告。（圖取自IKEA JAPAN YouTube頻道）

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