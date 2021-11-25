北京打壓房企和缺煤 中國碳排解封後首度滑降

最新報告顯示，北京當局疫後解封，經濟復甦後，碳排放量在第3季首次出現下滑。（法新社）

2021/11/25 18:18

〔中央社〕今天公布的最新報告顯示，北京當局疫後解封，經濟復甦後，碳排放量在第3季首次出現下滑，部分是因為當局打擊房市和煤炭普遍短缺，這可能是中國碳排放量的轉捩點。

不過，能源與清潔空氣研究中心（Centre for Research on Energy and Clean Air，CREA）警告，經濟成長減緩的威脅，很快恐造成當局轉向基礎建設刺激措施，而再度升高碳排放量。

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中國已承諾在2030年達到碳排放量的高峰，之後在2060年達到碳中和，但當局難以戒掉對化石燃料的依賴。

中國2020年初，由於全面封城的影響，碳排放大幅滑降，隨著各大城市和工廠重新開放，碳排反彈至高於2019年月度的水準，

能源與清潔空氣研究中心分析師勞里‧糜偉（Lauri Myllyvirta）發現，中國第3季來自化石燃料和水泥的碳排量較去年同期減少0.5%，這是中國疫情解封，經濟復甦之後，首度出現的季度滑降。

勞里‧糜偉表示，中國碳排減少是因為北京打壓房市炒作，和不動產業發行的債券，造成營建業衰退，加上煤炭價格飆漲，導致中國各地限電。

勞里‧糜偉在報告中表示：「碳排下滑可能是一個轉捩點，以及中國總碳排量提早到達高峰，比2030年碳達峰的目標早了幾年。

不過，他警告「倘若中國政府挹注更多的基礎建設刺激措施以提振經濟，碳排量可能會再度攀升，然後在2030年後期觸頂」。

勞里‧糜偉表示，雖然煤炭危機「是因為煤炭用量增加和價格控制政策的關係」，但中國國內認為是國家轉型到潔淨能源所造成，這可能會讓北京當局在徹底解決煤炭危機前，對於強化氣候目標卻步不前。

最近舉行的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）讓中國的氣候承諾成為各界焦點，批評人士抨擊中國的減排目標不夠積極。

中國共黨高層也面臨國內要求避免經濟成長減緩的壓力，使得當局不願意明確訂下減排措施。

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