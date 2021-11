北京打壓房企和缺煤 中國碳排解封後首度滑降

最新報告顯示,北京當局疫後解封,經濟復甦後,碳排放量在第3季首次出現下滑。(法新社)

〔中央社〕今天公布的最新報告顯示,北京當局疫後解封,經濟復甦後,碳排放量在第3季首次出現下滑,部分是因為當局打擊房市和煤炭普遍短缺,這可能是中國碳排放量的轉捩點。

不過,能源與清潔空氣研究中心(Centre for Research on Energy and Clean Air,CREA)警告,經濟成長減緩的威脅,很快恐造成當局轉向基礎建設刺激措施,而再度升高碳排放量。

中國已承諾在2030年達到碳排放量的高峰,之後在2060年達到碳中和,但當局難以戒掉對化石燃料的依賴。

中國2020年初,由於全面封城的影響,碳排放大幅滑降,隨著各大城市和工廠重新開放,碳排反彈至高於2019年月度的水準,

能源與清潔空氣研究中心分析師勞里‧糜偉(Lauri Myllyvirta)發現,中國第3季來自化石燃料和水泥的碳排量較去年同期減少0.5%,這是中國疫情解封,經濟復甦之後,首度出現的季度滑降。

勞里‧糜偉表示,中國碳排減少是因為北京打壓房市炒作,和不動產業發行的債券,造成營建業衰退,加上煤炭價格飆漲,導致中國各地限電。

勞里‧糜偉在報告中表示:「碳排下滑可能是一個轉捩點,以及中國總碳排量提早到達高峰,比2030年碳達峰的目標早了幾年。

不過,他警告「倘若中國政府挹注更多的基礎建設刺激措施以提振經濟,碳排量可能會再度攀升,然後在2030年後期觸頂」。

勞里‧糜偉表示,雖然煤炭危機「是因為煤炭用量增加和價格控制政策的關係」,但中國國內認為是國家轉型到潔淨能源所造成,這可能會讓北京當局在徹底解決煤炭危機前,對於強化氣候目標卻步不前。

最近舉行的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議(COP26)讓中國的氣候承諾成為各界焦點,批評人士抨擊中國的減排目標不夠積極。

中國共黨高層也面臨國內要求避免經濟成長減緩的壓力,使得當局不願意明確訂下減排措施。

