超神！美國10歲「玩具開箱」YouTuber 年吸金8億成傳奇

美國年僅10歲的YouTuber萊恩‧卡吉（Ryan Kaji），在YouTube上觀看次數已突破485億次，他靠著「玩具開箱」影片蟬聯3年「賺最大」YouTuber，年吸金逾3000萬美元（約台幣8.35億元）。圖中從左至右為萊恩父、萊恩、萊恩母。（圖擷取自YouTube Ryan's World）

2021/11/25 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國年僅10歲的YouTuber萊恩‧卡吉（Ryan Kaji），在YouTube上觀看次數已突破485億次，他靠著「玩具開箱」影片蟬聯3年「賺最大」YouTuber，年吸金逾3000萬美元（約台幣8.35億元）。

綜合外媒報導，美國YouTuber萊恩‧卡吉（Ryan Kaji），本名萊恩‧關（Ryan Guan，音譯）今年10歲，是日、越混血的美國小孩，2015年在YouTube看到其他「玩具開箱」影片後，心生自創頻道念頭，沒想到一炮而紅，讓爸媽也在2016年辭去工作專心協助他做影片。

請繼續往下閱讀...

現在萊恩的玩具評測、開箱影片頻道「萊恩的世界（Ryan's World）」，已獲3100萬人追蹤，總觀看次數突破485億次。根據《富比士》（Forbes）報導，萊恩將品牌授權給分布在全球30個國家的1600項產品，包括運動用品、睡衣、電玩、床單、手錶，以及玩具等，一年吸金超過3000萬美元（約台幣8.35億元）。

美國已在今（2021）年9月30日推行「兒童網路設計及安全法案」（KIDS Act），在原有的《兒童線上隱私保護法》（COPPA）的基礎上，進一步加強在社群媒體上對兒童的保護，有可能使得YouTube等大型社群公司改變政策方針，停止向兒童投放廣告。

萊恩也逐漸試圖將頻道轉型，以教育、科學和探索內容為訴求，但他的「玩具開箱」至今仍是最熱門的產品。

對此，波士頓兒童醫院數位健康研究室主任與小兒科醫師李契（Michael Rich）就表示，處於大腦發育階段的兒童，在探索世界的過程遇到如影片這種「強力」的置入，很容易將「萊恩有這個東西，看起來好開心」歸納出「那我也要」的結論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法