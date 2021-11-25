軍情動態》中國防部曝解放軍現役軍備 揚言軍武要再上一台階！

解放軍陸軍15式輕型坦克。（圖取自中國國防部網站）

2021/11/25 18:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國國防部今天（25日）公布「十三五規劃」下，解放軍三軍主要軍備發展情況，宣稱中國軍備建設「實現跨越式發展」，未來解放軍將「全力以赴加快武器裝備現代化，在新的起點上推動我軍武器裝備建設再上一個大台階。」

中國國防部發言人吳謙25日表示，「十三五」時期，解放軍在裝備建設總體形態上，淘汰一代裝備、縮減二代裝備、批量列裝三代以上裝備，「基本建成以三代為主體、四代為骨幹的裝備體系。傳統地面作戰、近岸防御裝備數量適度壓縮，遠海防衛、遠程打擊等新型裝備加速發展。」

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在聯合作戰裝備體系上，吳謙宣稱解放軍在陸上不論重、中、輕裝備，比例都更加優化；海上航母編隊、兩棲編隊裝備系列化發展；空中制空作戰、電子對抗、運輸投送等裝備體系不斷完善，中遠程精確打擊能力不斷增強，基礎信息網絡覆蓋國土。

接著吳謙按陸海空三軍依序公布解放軍現役主戰軍備及遠程打擊裝備，「15式新型輕型坦克、遠程箱式火箭炮、直-20直升機列裝部隊；首艘國產航空母艦（山東艦）、075兩棲攻擊艦、055萬噸驅逐艦下水入役；殲-20飛機、殲-16飛機、殲-10C飛機代次搭配、形成實戰能力；東風-17導彈、東風-26導彈等批量裝備」。

吳謙又宣稱，在裝備建設管理體系上，解放軍積極推進裝備現代化管理體系建設，健全與新體制相適應的裝備建設管理機制和工作模式，「自主創新」、「自主可控」、「自主研制」與「開放交流」相結合的裝備發展格局正在構建，「部隊維修保障體系進一步完善，保障能力不斷提高，全軍裝備發展建設和使用保障綜合效益有效提升」。

東風-17導彈。（圖取自中國國防部網站）

中國首艘國產航空母艦山東艦。（圖取自中國國防部網站）

中共殲-20。（圖取自中國國防部網站）

中共殲-16。（圖取自中國國防部網站）

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