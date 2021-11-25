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    日本科學家發現一種細菌酶 可改善武漢肺炎重症

    日本秋田大學等的研究團隊日前在白神山地土壤中，發現一種來自細菌的酶，對於武漢肺炎重症具有改善效果。示意圖，與本新聞無關。（路透）

    日本秋田大學等的研究團隊日前在白神山地土壤中，發現一種來自細菌的酶，對於武漢肺炎重症具有改善效果。示意圖，與本新聞無關。（路透）

    2021/11/25 16:19

    〔即時新聞／綜合報導〕日本秋田大學等研究團隊日前在橫跨秋田、青森2縣的白神山地土壤中，發現一種來自細菌的酶，對於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）重症具有改善效果，有望用於今後治療藥物的開發。

    《共同社》報導，日本秋田大學等的研究團隊在英國科學雜誌線上版刊登文章，稱橫跨秋田、青森2縣的白神山地土壤中存在的一種來自細菌的酶，有改善武漢肺炎重症效果，秋田大學研究生院醫學系研究科教授久場敬司指出，上述細菌帶有的酶「B38-CAP」，其與人體中的酶「ACE2」一樣，有助於改善高血壓、心力衰竭以及SARS等重症肺炎。

    不過人體的酶可抑制肺炎的重症化，但卻有著與新型冠狀病毒結合後允許其侵入細胞內部的特性，而「B38-CAP」則不會與病毒結合，因此可以抑制肺炎。

    研究人員用與人類一樣擁有「ACE2」的倉鼠及通過改變基因具備了這種酶的老鼠進行實驗，結果發現感染新冠病毒後，肺部的酶數量減少，肺炎出現惡化，而在注入來自該細菌的酶後，症狀均有所減輕；新發現的來自細菌的酶則很容易量產，久場教授表示：「這有助於開發新的新冠療法。」

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