6立陶宛議員將訪台 國會友台小組主席：包括1名遭中國制裁議員

馬爾德基斯向《路透》表示,「台灣在世界的這個部分有朋友」。圖為立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯(左)、愛沙尼亞國會友台小組主席楊森(中)與拉脫維亞國會友台小組主席福燦(右)。(圖擷取自臉書、福爾摩沙俱樂部推特,本報合成)

2021/11/25 12:10

〔即時新聞/綜合報導〕由立法院、外交部、美國國際民主協會(NDI)與台灣亞洲交流基金會(TAEF)所共同合辦的「2021年開放國會論壇」將於12月2日至3日登場,其中確定出席的立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯(Matas Maldeikis)昨(24)日對外媒表示,「我們想向台灣釋出訊息,意即台灣在世界的這個部分有朋友」。

根據《路透》報導,馬爾德基斯透露,此次將有6名立陶宛國會議員訪台,同時代表政府與反對黨,其中1名議員曾於3月遭到中國制裁;他進一步指出「我們想向台灣釋出訊息,即為台灣在世界的這個部分有朋友(has friends in this part of the world)」。

外交部提到,論壇將於12月2日至3日登場,並證實出席者包括立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯、拉脫維亞國會友台小組主席福燦(Janis Vucans)、愛沙尼亞國會友台小組主席楊森(Jüri Jaanson),以及3國國會議員共10人,除了出席參加「開放國會論壇」,也將與總統蔡英文、立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌等人會面,並接受外交部長吳釗燮款宴。

