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    6立陶宛議員將訪台 國會友台小組主席：包括1名遭中國制裁議員

    馬爾德基斯向《路透》表示，「台灣在世界的這個部分有朋友」。圖為立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（左）、愛沙尼亞國會友台小組主席楊森（中）與拉脫維亞國會友台小組主席福燦（右）。（圖擷取自臉書、福爾摩沙俱樂部推特，本報合成）

    馬爾德基斯向《路透》表示，「台灣在世界的這個部分有朋友」。圖為立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（左）、愛沙尼亞國會友台小組主席楊森（中）與拉脫維亞國會友台小組主席福燦（右）。（圖擷取自臉書、福爾摩沙俱樂部推特，本報合成）

    2021/11/25 12:10

    〔即時新聞／綜合報導〕由立法院、外交部、美國國際民主協會（NDI）與台灣亞洲交流基金會（TAEF）所共同合辦的「2021年開放國會論壇」將於12月2日至3日登場，其中確定出席的立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）昨（24）日對外媒表示，「我們想向台灣釋出訊息，意即台灣在世界的這個部分有朋友」。

    根據《路透》報導，馬爾德基斯透露，此次將有6名立陶宛國會議員訪台，同時代表政府與反對黨，其中1名議員曾於3月遭到中國制裁；他進一步指出「我們想向台灣釋出訊息，即為台灣在世界的這個部分有朋友（has friends in this part of the world）」。

    外交部提到，論壇將於12月2日至3日登場，並證實出席者包括立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯、拉脫維亞國會友台小組主席福燦（Janis Vucans）、愛沙尼亞國會友台小組主席楊森（Jüri Jaanson），以及3國國會議員共10人，除了出席參加「開放國會論壇」，也將與總統蔡英文、立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌等人會面，並接受外交部長吳釗燮款宴。

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