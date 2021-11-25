4經驗豐富地質員進密林失聯 千人進山搜救8日尋獲面露詭笑遺體

中國4名地質調查員進入哀牢山後神秘失聯，再尋獲時皆早已死亡。（翻攝中媒極目新聞）

2021/11/25 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國雲南雲嶺向南延伸為哀牢山，是雲貴高原和橫斷山脈的地貌分界線，地形複雜，受人為影響，地質災害頻發，中國地質調查局4名有著豐富登山經驗、野外生存能力優秀的調查人員13日進入山區後失聯，相關單位遣派員進山搜救，8天後陸續尋獲已經身亡的4人，其中1人死狀詭異，不僅在低溫環境下坦露腹部，臉上還掛著笑，引發討論。

綜合中媒報導，4名調查員年齡介於25至32歲間，都當過兵，具有野外生存能力，卻無故在哀牢山裡失去聯繫；相關單位出動千名人員進山搜救，21日在調查地點東南方向直線距離1.85公里處發現3名失聯隊員，皆無生命跡象。搜救人員以陳屍處為中心，向4週發起地毯式搜索，隨即尋獲第4名失聯隊員，也已無生命跡象。

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哀牢山是什麼樣的環境？哀牢山森林生態系統研究站副站長楊效東形容，就像電影《侏羅紀公園》裡的環境一樣，「進到林子，明明外面的陽光很好，但密林深處光線不好，尤其雨天不容易看清路。一旦進到林子里，看不到周圍的環境，人容易失去方向感，就會迷失」。

但4名調查員經驗豐富，怎會橫死山林？雲南哀牢山國家級自然保護區鎮沅管護局局長王鴻東推測，調查員可能受到惡劣氣候影響，導致方位判斷失誤，而調查地點位於哀牢山地形地貌最複雜區域，調查員在迷失方向的情況下很難走出去。

搜救隊隊長譚章則說明，哀牢山有磁力紊亂現象，調查員雖然配備機械羅盤，但受此影響，4人循著錯誤方向行進，變成在原地一直轉圈的窘況，而4人進山時並沒有當地嚮導陪同。

離奇的是，4人被尋獲時，隨身行李中仍有糧食與保暖備配，山中溪流可做充足水源，還有刀具、火種與汽油，砍柴升火、搭建遮蔽物取暖求生等待救援斷然不是難事，其中1名隊員遺體卻呈腹部坦露、面露莫名笑容的失溫後典型狀態；對此，搜救隊員推測，應該是調查員四處尋找出口耗盡能量，進而使意識喪失影響求生，而笑容則是因為肌肉鬆弛導致。

據報，哀牢山是中國國家級自然保護區，最高海拔3100多公尺，陡峭且地理環境複雜，擁有該國最大的中山濕性常綠闊葉林區，森林覆蓋率85.1%，生物多樣性豐富。

中國4名地質調查員進入哀牢山後神秘失聯，再尋獲時皆早已死亡。（翻攝中媒極目新聞）

圖為調查員配備雨衣。（翻攝央視）

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