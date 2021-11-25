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    親中總統候選人當選機率濃 美國籲宏都拉斯保持與台灣邦交

    中美洲友邦宏都拉斯將於11月28日舉行總統大選，反對黨候選人卡斯楚（Xiomara Castro）立場親中，還曾公開表明，若當選將與中國建交。（路透）

    中美洲友邦宏都拉斯將於11月28日舉行總統大選，反對黨候選人卡斯楚（Xiomara Castro）立場親中，還曾公開表明，若當選將與中國建交。（路透）

    2021/11/25 10:29

    〔即時新聞／綜合報導〕中美洲友邦宏都拉斯將於11月28日舉行總統大選，反對黨候選人卡斯楚（Xiomara Castro）立場親中，還曾公開表明，若當選將與中國建交，美國國務院高級官員透露，美國代表團已向宏都拉斯總統大選兩位主要候選人表明，華府希望宏都拉斯與台灣保持長期外交關係。

    《路透》報導，宏都拉斯左翼最大反對黨候選人卡斯楚（Xiomara Castro）曾公開表明，若她順利當選的話，將與中國建交，目前民調顯示卡斯楚穩定領先執政黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura），有望成為該國首名女總統，其親中立場也為台宏邦交投下變數。

    美國國務院高級官員透露，美國代表團日前訪問宏都拉斯，已向總統大選兩位主要候選人表明，華府希望宏都拉斯與台灣外交關係；美國官表示：「我們已向宏都拉斯所有主要（總統大選）參與者明確表達，為何我們認為台灣及宏都拉斯間關係相當重要。」也警告中美洲國家有「一些與中國在該區域做法有關的風險」，他們想要看到兩國關係持續下去。

    卡斯楚幕僚昨天則改口稱，她本人尚未決定當選後是否與台灣斷交、轉而承認中國。

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