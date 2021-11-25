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    立陶宛無懼中國施壓 捷克學者：民主集體防禦機制已成形

    捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」主任揚達表示，立陶宛向歐洲國家證明，只要擁有足夠的可信賴盟國，面對中國時就不需卑躬屈膝。圖為立陶宛國旗。（路透）

    捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」主任揚達表示，立陶宛向歐洲國家證明，只要擁有足夠的可信賴盟國，面對中國時就不需卑躬屈膝。圖為立陶宛國旗。（路透）

    2021/11/25 11:08

    〔即時新聞／綜合報導〕由於我國「駐立陶宛台灣代表處」在18日正式掛牌成立，中國立即對立陶宛展開反制，將外交關係降為「代辦級」，但立陶宛政府無懼中國施壓。捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」（European Values Center for Security Policy）主任揚達（Jakub Janda）表示，只要擁有足夠的可信賴盟國，面對中國時就不需卑躬屈膝，這是歐洲國家能從立陶宛身上得到的啟示。

    根據《美國之音》報導，楊達指出，目前「民主集體防禦機制」已逐漸成形，當任何一個民主政體受到像中國這樣的獨裁政權惡意對待時，民主國家就要站在一起抵抗。舉例來說，捷克國會議長韋德齊（Miloš Vystrčil）去年因為率團訪台而受到中國威脅，當時歐盟與法國、德國、斯洛伐克都對此表達聲援，立陶宛這次也受到許多來自歐洲各界的聲援。

    楊達表示，中國說了很多要懲罰歐洲國家的話，但看看捷克與立陶宛，其實中國並沒有做得很絕，因為中國也要考慮是否要真的「槓上整個歐洲」，畢竟中國不會想與整個歐洲為敵，也不會想失去整個歐洲市場。

    「歐洲價值安全政策中心」一份報告指出，面對中國使用脅迫性外交手段，其他國家得試著在經濟上慢慢與中國脫鉤，迫使中國為自身蠻橫行為付出更多政治代價，最重要的是，盟國之間要緊密協調、集體應對。

    報告中也強調，中國外交官的高壓外交手段經過縝密籌劃，一般國家很難獨自因應，只有透過多邊協調的反擊才能有效反制，尤其是小國特別需要仰賴歐盟或北約這類國際組織的支持。

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