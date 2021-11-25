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    南韓第3季新生兒數量再刷新低 人口連減23個月

    南韓第3季度出生人口、總和生育率及結婚人數均創新低，且總人口數已連續23個月自然減少。（法新社資料照）

    南韓第3季度出生人口、總和生育率及結婚人數均創新低，且總人口數已連續23個月自然減少。（法新社資料照）

    2021/11/25 10:49

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓政府昨（24）日公布的最新數據顯示，該國今年第3季度出生人口、總和生育率及結婚人數均創下新低紀錄，且因9月份的死亡人口仍多於出生人口，南韓總人口數自2019年11月後已連23個月自然減少。

    根據《韓聯社》報導，南韓今年7月至9月新生兒數量為66563人，與去年同期相比減少了2337人，減幅約3.4%，寫下自1981年有相關紀錄以來的新低。此外，第3季度總和生育率（TFR，女性人均生育數）為0.82，同樣創下歷史新低；照此趨勢，該國的年均總和生育率恐連續4年低於1。

    進一步檢視各行政區的總和生育率，僅世宗、光州等4地上升，其餘首爾、釜山等13地均下降，其中又以世宗（1.29）最高、首爾（0.62）最低。

    報導指出，南韓9月出生人口數為21920人，較去年同期減少6.7%，單月新生兒數量更已從2015年12月起連續70個月同比下滑，另9月死亡人口共25566人，同比增加5%；9月該國自然減少3646人，總人口數連減23個月。

    另據報導，南韓第3季共有44192對新人登記結婚，9月則為13733對，雙雙寫下有史以來最低紀錄。

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