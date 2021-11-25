疫情反撲 法國擬向所有成年人提供疫苗「加強劑」

法國預計週四公佈防疫新政策，法媒透露法國政府將向所有成年人開放施打加強劑。（歐新社）

2021/11/25 09:20

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲近期武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再起，多國面臨疫情反撲，法國政府將在當地時間週四發佈防疫新政策，預計將會向所有成年人開放施打第3劑「加強劑」。

根據《路透》報導，法國政府週三表示，未來將專注於更加嚴格的社交距離政策，以及更快速的加強注射計畫，同時希望避免像其他歐洲國家一樣再度實施封鎖。

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法國政府發言人艾塔爾（Gabriel Attal）於當地時間週三表示，我們必須在現有基礎上保護法國人民，盡可能地平安度過這個冬天。艾塔爾指出，法國的健康通行證允許接種疫苗或最近病毒檢測呈陰性的人進入咖啡廳、餐館、博物館、電影院和其他公共場所，這是法國感染率低於鄰國的關鍵因素。

截至目前為止，接種第3劑僅適用於65歲以上的民眾和弱勢群體，而法國《BFM TV》及《費加洛報》透露，法國政府預計將向所有成年人開放施打第3劑，接種完第2劑與第3劑之間的間隔時間也將從6個月縮短至5個月，同時將未接種者接受的PCR測試效期縮短為僅有1天。

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