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    力挺台灣北京氣炸 立陶宛外長：向世界展示如何抵抗中國

    立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）最近訪問華盛頓。（法新社）

    立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）最近訪問華盛頓。（法新社）

    2021/11/25 09:05

    〔即時新聞／綜合報導〕「駐立陶宛台灣代表處」18日正式掛牌運作，立陶宛為此遭到中國外交降級為「代辦級」，以及許多經濟施壓。立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）24日訪問華府時說，立陶宛正在透過分散供應鏈並與其他民主國家聯合，向世界展示抵抗中國日益強硬的施壓。

    《法新社》報導，藍斯柏吉斯24日在訪問華盛頓時表示，針對立陶宛努力減少對中國供應的依賴，他與資深美國官員進行了交談，呼籲採取更長期的措施，幫助其他面臨中國施壓的國家。

    他說，「我認為立陶宛學到的最大教訓是，受到經濟脅迫並非絕對意味著，國家需要放棄外交政策上的獨立決定。在中國媒體的頭條新聞上，你可能會受到威脅，可能會受到咆哮，但無論如何，你可以承受得住。」

    藍斯柏吉斯表示，報復行為顯示中國並非透過「外交管道」解決事情，而是來自強國的形象和施壓其他國家。他說，民主的國家唯一弱點就是不能互相幫助，如果讓北京不高興，各國會感覺頭上懸著一把無形的達摩克利斯之劍（Sword of Damocles）。「達摩克利斯之劍」源自古希臘傳說，用來表示時刻存在的危險，或者隨時要有危機意識等。

    藍斯柏吉斯說，其他國家正在向立陶宛聯繫汲取經驗，這些國家希望有100%的空間，在自身外交政策上做出獨立決定。

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