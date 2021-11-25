英吉利海峽難民船翻覆釀27死 英法兩國震驚

英吉利海峽週三發生難民船翻覆意外，造成27人死亡。圖為難民偷渡示意圖。（路透）

2021/11/25 08:17

〔即時新聞／綜合報導〕難民偷渡問題一直是歐洲各國所面臨的人權難題，24日一艘明顯超載的難民船從法國加萊企圖橫渡英吉利海峽到英國時翻覆，造成27人死亡，同時也是該海域有紀錄以來最嚴重的移民死亡事件。

綜合外媒報導，法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）指出，此次事故造成27人死亡，另有2人獲救、1人下落不明。而兩名倖存者雖然獲救，但在海中漂流過久、嚴重失溫，目前仍有生命危險。

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針對現場狀況，達馬南表示，橡皮艇除了明顯超載，還不斷洩氣，等到搜救人員到場時，橡皮艇像是漂在海上的「充氣泳池」，完全無法乘載移民。達馬南提到，目前仍不清楚移民國籍和身分，與此事件有關的4名人蛇集團成員已被逮捕。

這起27死事故也是自從有難民試圖經由英吉利海峽偷渡以來，死亡人數最高的單一事故。一名當地海事官員指出，在週三這起事故發生之前，今年有14人在試圖前往英國時溺水身亡，2020年共有7人死亡、2人失蹤，2019年則有4人死亡。國際移民組織表示，這是英吉利海峽自2014年開始收集數據以來最嚴重的死亡事件。

針對這起事故，法國總統馬克宏已經和英國首相強森通電話，雙方皆同意要盡可能阻止將移民生命置於危險之中的人口販運集團。馬克宏也呼籲歐盟邊境管理局（Frontex）應該採取更多手段來保護歐洲邊境，馬克宏強調：「法國不會讓海峽成為墓地。」

強森對此召開緊急內閣會議，表示他與受害者及家屬同在，而這場災難也顯示以偷渡方式穿越英吉利海峽有多危險。強森呼籲法國，應採取更多措施來阻止人們嘗試偷渡，同時指責人口販運集團。

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