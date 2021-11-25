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    力挺台灣 立陶宛外長：向世界展示抵抗中國之道

    2021/11/25 05:45

    〔中央社〕立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）今天表示，立陶宛正透過分散供應鏈並與其他民主國家聯合，向世界展示如何抵抗中國日漸強硬的施壓。

    立陶宛是歐洲聯盟（EU）中最小國家之一，但持續在外交上以小搏大，允許台灣以「台灣」名義在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）設立代表處，不畏中國的威脅及施壓。

    藍斯柏吉斯在造訪華府時，針對立陶宛為減少對中國供應依賴一事與資深美國官員會談，同時呼籲採取更長期措施，幫助其他面臨中國施壓的國家。

    他告訴法新社：「我認為，立陶宛學到的最大教訓是，受到經濟脅迫並非絕對意味著，需要放棄外交政策上的獨立決定。」

    藍斯柏吉斯還說：「在中國媒體頭條新聞上，你也許會受到威脅，你會受到咆哮，但無論如何，你可以抵抗那些。」

    他提及，未能幫助彼此會是民主國家的唯一缺點；如果讓北京不高興，各國會覺得有一把無形之劍在懸在它們頭上。

    藍斯柏吉斯指出，其他國家正與立陶宛聯繫汲取經驗，它們「百分之百希望有更多空間，在自身外交政策上作出獨立決定」。1101125

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