德國新政府挺台國際參與 學者：展示強勢對中政策

2021/11/25 05:00

〔中央社〕德國新政府將在下月執政，今天公布施政計畫明確表示支持台灣參與國際組織，並在和平及兩岸同意下才能改變現狀，歐洲學者表示這顯示新政府展示強勢的對中政策。

德國9月底舉行大選，勝選的社會民主黨（SPD）與自由民主黨（FDP）、綠黨歷經數週談判後，今天公布聯合執政協議，並公布未來4年的施政方針。3黨希望國會能在12月6日當週選出社民黨籍現任財長蕭茲（Olaf Scholz）接任總理，但在這之前，聯合組閣協議還必須取得3黨內部各自同意。

請繼續往下閱讀...

這份施政計畫關於中國政策部分，強調與中國在貿易和體制的競爭關係，同時支持台灣參與國際組織，並認為唯有在兩岸都同意的情況下才能改變現狀。另點出中國的人權問題、尤其是新疆，認為香港必須重新恢復「一國兩制」的原則。

歐洲新聞（Euronews）訪問智庫歐洲外交關係協會（ECFR）學者洛斯（Rafael Loss），他表示施政計畫提到包括台灣參與國際組織、新疆人權、以及香港的一國兩制等議題，都展現出新政府對中國的強勢態度。

此外，多家媒體報導德國新政府外交部長可能由綠黨女主席貝爾伯克（Annalena Baerbock）出任，德國籍的歐洲議會議員包瑞翰（Reinhard Butikofer）今天轉發了前經濟學人（The Economist ）記者克里夫（Jeremy Cliffe）的推文，克里夫表示施政計畫明確提及中國威脅台灣，顯示新政府外交政策朝向更加注重價值觀。

此外，另一位德國籍的歐洲議員安格魯（Engin Eroglu）也發文表示，德國新政府施政計畫除重視中國侵犯新疆等人權的問題外，另提及支持歐盟禁止進口強迫勞動產品的提議，此外也同意在諸多因素下，歐盟目前不應批准歐盟中國全面投資協定（CAI）。

而近日傳出歐盟下月初可能會再因新疆人權問題制裁中國官員，此舉將使得CAI進程持續被擱置。（編輯：陳正健）1101125

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法