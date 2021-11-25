剛打完加強劑 普廷：已率先試用俄羅斯國產「鼻噴疫苗」

普廷24日表示，他已率先使用俄羅斯自家開發的實驗性鼻噴式武漢肺炎疫苗。（法新社）

2021/11/25 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）24日表示，他已率先使用自家開發的實驗性鼻噴式武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，並稱自己沒有任何不適，週三還健身鍛鍊一番。

綜合外媒報導，普廷在今春接種俄國研發的2劑式「史普尼克V」（Sputnik V）疫苗後，在21日宣布已接種「史普尼克輕型疫苗」（Sputnik Light）作為加強針，並說還想參加鼻噴式「史普尼克V」疫苗的實驗。

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普廷週三在與政府成員的視訊會議上說：「接種疫苗後整整6個月後，我的保護性（抗體）數值下降了，專家建議重新接種疫苗，所以我就這樣做了。」

普廷表示，他已接種加馬列亞中心（Gamaleya）開發的鼻噴式疫苗，作為他的加強劑之一。該中心副主任週日告訴普廷，初期研究表明，該疫苗可以降低感染率。

「他們叫我深吸一口氣，然後數到三。」普廷還描述使用鼻噴疫苗的過程，每個鼻孔依次吸入了藥劑，「然後我又坐了15分鐘，接種就結束了。老實說，我沒有感到不適。」

普廷發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）週三表示，普廷接種疫苗後照常辦公，狀況良好。

俄國在最近幾週面臨疫情高峰，單日確診和死亡人數屢創新高，週三新增3萬3558例病例和1240人死亡，專家歸因於疫苗接種率低和防疫態度鬆懈。

盡管俄國率先全球批准國產的新冠疫苗，但該國近1.46億人口中，只有不到4成民眾已完全接種疫苗。

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