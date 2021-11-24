為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    梅克爾時代結束！ 德國新內閣有望出現首位女外長

    德國通過聯合執政協議。左起為自民黨領袖林德納、社民黨領袖蕭茲、綠黨原總理候選人貝爾伯克及綠黨領袖哈柏克。其中，貝爾伯克可望成為首位女外長。（法新社）

    德國通過聯合執政協議。左起為自民黨領袖林德納、社民黨領袖蕭茲、綠黨原總理候選人貝爾伯克及綠黨領袖哈柏克。其中，貝爾伯克可望成為首位女外長。（法新社）

    2021/11/24 23:52

    〔即時新聞／綜合報導〕今年9月下旬贏得德國國會大選的社會民主黨（SDP），當地時間下午3點（台灣時間24日晚間10點）與另外兩大黨綠黨（Greens）及自由民主黨（FDP）通過聯合執政協議，梅克爾時代將正式結束，社民黨領導人蕭茲（Olaf Scholz）預計12月初接任德國總理。有消息人士還透露，新內閣可能誕生德國史上首位女性外交部長。

    綜合《美聯社》 及德媒《每日新聞》（Tagesschau） 報導，9月26日以些微差距贏得國會大選的德國社民黨，經過2個月的緊張談判，終於台灣時間24日晚間10點與綠黨和德國自民黨通過聯合執政協議，宣布成立「紅綠燈」政府，同時也是德國首個三方聯合政府。「紅綠燈」得名於社民黨、綠黨與自民黨各自的代表色，依序為紅、綠、黃，未來這份聯合執政協議將提交給德國其他政黨批准，蕭茲表示會在未來10天內走完相關程序，預計最快下月6日接任總理。

    聯合執政協議通過後，意味著梅克爾時代將結束，社民黨領導人蕭茲即將取代掌權16年的梅克爾（Angela Merkel）成為總理成為德國總理。而新內閣成員也大致有輪廓，消息人士指出，原本為綠黨總理候選人的的貝爾伯克（Annalena Baerbock）將擔任外交部長，成為德國史上首位女性外長；綠黨領袖哈柏克（Robert Habeck）將任「超級部長」，整合經濟、氣候保護與能源政策；自民黨領袖林德納（Christian Lindner）則成為財政部長。

    此外，社民黨籍的勞工部長海爾（Hubertus Heil），將續任勞工部長，為梅克爾政府唯一留任的官員。

    對此，哈柏克稱讚聯合執政協議是份「極具勇氣的文件」，相信紅綠燈政府將為德國譜寫新的歷史；林德納也相信，三方政府將會發揮比以往更強大的功能，同時他也讚蕭茲是位「強而有力的領導者」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    德國「紅綠燈」新政府協議將公布 梅克爾今晚感性告別
    2021/11/24 19:41

    德國「紅綠燈」新政府協議將公布 梅克爾今晚感性告別
    梅克爾卸任老實說 「對中國太天真」 組閣各黨對中立場分歧
    2021/11/18 10:57

    梅克爾卸任老實說 「對中國太天真」 組閣各黨對中立場分歧

    21世紀科技材料霸主！最夯保暖神器
    卸任前吐真言 梅克爾：德國一開始對中國「太天真」了
    2021/11/18 06:18

    卸任前吐真言 梅克爾：德國一開始對中國「太天真」了
    喊話不接種疫苗者 梅克爾：應反思保護社會的責任
    2021/11/12 11:08

    喊話不接種疫苗者 梅克爾：應反思保護社會的責任

    過年好去處 不用出國也能享受生活
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播