梅克爾時代結束！ 德國新內閣有望出現首位女外長

德國通過聯合執政協議。左起為自民黨領袖林德納、社民黨領袖蕭茲、綠黨原總理候選人貝爾伯克及綠黨領袖哈柏克。其中，貝爾伯克可望成為首位女外長。（法新社）

2021/11/24 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕今年9月下旬贏得德國國會大選的社會民主黨（SDP），當地時間下午3點（台灣時間24日晚間10點）與另外兩大黨綠黨（Greens）及自由民主黨（FDP）通過聯合執政協議，梅克爾時代將正式結束，社民黨領導人蕭茲（Olaf Scholz）預計12月初接任德國總理。有消息人士還透露，新內閣可能誕生德國史上首位女性外交部長。

綜合《美聯社》 及德媒《每日新聞》（Tagesschau） 報導，9月26日以些微差距贏得國會大選的德國社民黨，經過2個月的緊張談判，終於台灣時間24日晚間10點與綠黨和德國自民黨通過聯合執政協議，宣布成立「紅綠燈」政府，同時也是德國首個三方聯合政府。「紅綠燈」得名於社民黨、綠黨與自民黨各自的代表色，依序為紅、綠、黃，未來這份聯合執政協議將提交給德國其他政黨批准，蕭茲表示會在未來10天內走完相關程序，預計最快下月6日接任總理。

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聯合執政協議通過後，意味著梅克爾時代將結束，社民黨領導人蕭茲即將取代掌權16年的梅克爾（Angela Merkel）成為總理成為德國總理。而新內閣成員也大致有輪廓，消息人士指出，原本為綠黨總理候選人的的貝爾伯克（Annalena Baerbock）將擔任外交部長，成為德國史上首位女性外長；綠黨領袖哈柏克（Robert Habeck）將任「超級部長」，整合經濟、氣候保護與能源政策；自民黨領袖林德納（Christian Lindner）則成為財政部長。

此外，社民黨籍的勞工部長海爾（Hubertus Heil），將續任勞工部長，為梅克爾政府唯一留任的官員。

對此，哈柏克稱讚聯合執政協議是份「極具勇氣的文件」，相信紅綠燈政府將為德國譜寫新的歷史；林德納也相信，三方政府將會發揮比以往更強大的功能，同時他也讚蕭茲是位「強而有力的領導者」。

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