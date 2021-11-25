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    菲律賓參院議長指中國霸凌 力推劃定菲國海域

    菲律賓登陸艦馬德雷山號（見圖）1999年5月在仁愛暗沙擱淺，軍隊駐防至今，形成菲國實際控制。（路透資料照）

    菲律賓登陸艦馬德雷山號（見圖）1999年5月在仁愛暗沙擱淺，軍隊駐防至今，形成菲國實際控制。（路透資料照）

    2021/11/25 00:01

    〔中央社〕近日發生中國海警阻撓菲國運補事件後，菲律賓參院議長索托說，中國「實際上是在霸凌我們」。他促請總統杜特蒂支持劃定菲國海域範圍，以界定菲方對「西菲律賓海」擁有的權利。

    「西菲律賓海」是馬尼拉當局主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

    菲律賓外交部18日表示，3艘中國海警船16日在南海攔截兩艘菲律賓補給船，並發射水砲，迫使補給船無法運送食物給駐守仁愛暗沙的菲國軍隊。

    菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）與中國駐菲大使黃溪連協調後，羅倫沙納說，中方承諾補給船不會再受阻撓。不過，羅倫沙納昨天表示，菲方補給時，中國海警仍派員在旁拍照和錄影，「我們認為這類行為是恐嚇和騷擾」。

    菲律賓國家安全顧問艾斯畢倫（Hermogenes Esperon Jr.）今天在總統府記者會上說：「他們（中國）無權到愛尤銀礁（Ayungin Shoal，即仁愛暗沙）。他們才是擅自闖入的人。」

    艾斯畢倫這項說法是反擊中國外交部發言人趙立堅日前說，菲律賓補給船未經中方同意，擅闖「中國南沙群島仁愛礁附近海域」。

    1999年5月，菲律賓登陸艦馬德雷山號（Sierra Madre）因船底漏水駛往仁愛暗沙並擱淺岸邊，至今未拖離，且派遣軍隊駐防，菲國以此形成實際控制。

    針對北京當局做法，菲律賓參院議長索托（Vicente Sotto III）今天接受電視專訪時說：「我不想這麼說，但他們實際上是在霸凌我們。」

    他表示：「他們的國家主席（習近平）說他們不欺負小國，但他們欺負誰？ 他們害怕大國。」

    「馬尼拉公報」報導，索托說，他提出的「海域法案」（Maritime Zone bill）近似中國劃定9段線的方式，將繪製地圖「宣布並界定」菲方擁有權利的海域。

    他表示：「如果他們有9段線，我們也必須有我們的（海域地圖）…它尋求維護並保護我國在這個區域的主權權利，在我們的西菲律賓海，面臨中國在西菲律賓海日益軍事化的情況下。」

    身為下屆副總統參選人的索托也促請杜特蒂（Rodrigo Duterte）認定繪製海域地圖的急迫性，以在參眾兩院本屆會期結束前通過這項法案。（編輯：韋樞）1101124

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