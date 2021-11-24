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    香港防疫旅館爆傳播鏈 專家：「自私口罩」成破口

    香港近日防疫旅館內驚爆傳播鏈，專家分析發現，是因為有病患戴了一款被稱為「自私口罩」的重複使用氣閥口罩。氣閥口罩示意圖，非當事人。（法新社）

    香港近日防疫旅館內驚爆傳播鏈，專家分析發現，是因為有病患戴了一款被稱為「自私口罩」的重複使用氣閥口罩。氣閥口罩示意圖，非當事人。（法新社）

    2021/11/24 21:15

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，香港近日防疫旅館內驚爆傳播鏈，專家分析發現，是因為有病患戴了一款被稱為「自私口罩」的重複使用氣閥口罩。

    綜合外媒報導，市面上流行一款附有過濾氣閥的重複使用型口罩，被認為是造成香港近期防疫旅館內爆發傳播鏈的元凶。

    對此，香港傳染病學專家袁國勇痛批，這種只過濾吸入空氣，而不過濾外吐空氣的口罩，簡直是「自私」口罩。

    袁國勇解釋，這款口罩在設計上，會讓吸氣時的空氣流經過濾裝置，但吐出來的氣體卻完全沒有過濾，這是非常不好的。

    據悉，香港防疫旅館富豪酒店近日傳出的傳播鏈，極有可能就是因為一名染疫男子，住宿期間就是配戴這款「自私口罩」，且打開房門時，常常甚至連口罩都沒戴，酒店又因設備不完善，沒辦法落實負壓，才導致傳播鏈的爆發，對面房間另一人中鏢。

    事實上，這些帶有簡易過濾裝置的口罩廠商，有在商品包裝或網頁標示上指出，這些口罩不適用於醫療及防疫。專家也呼籲，防疫還是戴醫療手術用口罩效果最佳。

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