為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    歐盟疾管中心喊話：40歲以上優先打加強針

    歐盟疾管中心今日更動了防疫指南，呼籲成年人應考慮施打武肺加強劑。示意圖。（路透社資料照）

    歐盟疾管中心今日更動了防疫指南，呼籲成年人應考慮施打武肺加強劑。示意圖。（路透社資料照）

    2021/11/24 20:25

    〔即時新聞／綜合報導〕為了更有效對抗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，各國都在籌畫或已開始推動施打武肺疫苗加強劑。歐盟疾病預防控制中心（European Centre for Disease Prevention and Control

    ，ECDC）今日也更新了防疫指南，呼籲所有成年人踴躍接種加強針，而年齡40歲以上的民眾更應優先施打。

    《路透》報導，ECDC在今日發表的一份報告中指出，「根據以色列與英國的有效數據顯示，所有年齡的族群打完加強針後，在短期內對感染與重症的防護力都能顯著提升。」

    ECDC因此建議為全體成年人施打加強劑，「而年紀在40歲以上的民眾優先」

    ECDC主任亞蒙（Andrea Ammon）也在聲明中指出，「所有成年人都應考慮施打加強針，40歲以上的人優先。」聲明中也附註，第三劑加強針與第二劑至少需間隔6個月。

    這項聲明是ECDC在防疫方針上的重要改變。ECDC今年9月曾與歐盟藥品管理局（EMA）共同發布防疫指南，ECDC當時表示，僅有老年人或免疫系統功能低弱的群眾需要考慮打加強劑，而一般已完整接種的大眾就不需要。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    以色列推BNT加強劑 數據指住院率、重症風險均降低9成
    2021/11/02 10:58

    以色列推BNT加強劑 數據指住院率、重症風險均降低9成
    武漢肺炎》美CDC：免疫差高危族群可接種第4劑疫苗
    2021/10/27 16:59

    武漢肺炎》美CDC：免疫差高危族群可接種第4劑疫苗

    科技基金淨值王 統一奔騰定期定額扣起來
    第3劑疫苗「混打」免疫力可能更強 歐盟：考慮跟進
    2021/10/21 06:05

    第3劑疫苗「混打」免疫力可能更強 歐盟：考慮跟進
    歐盟藥管局批准追加第3劑BNT 滿18歲民眾皆可接種
    2021/10/05 13:31

    歐盟藥管局批准追加第3劑BNT 滿18歲民眾皆可接種

    全台週年慶壓軸 京站優惠最有感

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播