歐盟疾管中心喊話：40歲以上優先打加強針

歐盟疾管中心今日更動了防疫指南，呼籲成年人應考慮施打武肺加強劑。示意圖。（路透社資料照）

2021/11/24 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕為了更有效對抗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，各國都在籌畫或已開始推動施打武肺疫苗加強劑。歐盟疾病預防控制中心（European Centre for Disease Prevention and Control

，ECDC）今日也更新了防疫指南，呼籲所有成年人踴躍接種加強針，而年齡40歲以上的民眾更應優先施打。

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《路透》報導，ECDC在今日發表的一份報告中指出，「根據以色列與英國的有效數據顯示，所有年齡的族群打完加強針後，在短期內對感染與重症的防護力都能顯著提升。」

ECDC因此建議為全體成年人施打加強劑，「而年紀在40歲以上的民眾優先」

ECDC主任亞蒙（Andrea Ammon）也在聲明中指出，「所有成年人都應考慮施打加強針，40歲以上的人優先。」聲明中也附註，第三劑加強針與第二劑至少需間隔6個月。

這項聲明是ECDC在防疫方針上的重要改變。ECDC今年9月曾與歐盟藥品管理局（EMA）共同發布防疫指南，ECDC當時表示，僅有老年人或免疫系統功能低弱的群眾需要考慮打加強劑，而一般已完整接種的大眾就不需要。

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