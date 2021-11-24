日媒爆共軍東海艦隊登陸艦 花蓮外海模擬登陸演習

日媒報導，共軍兩艘071型綜合登陸艦本月中旬在花蓮外海模擬登陸演習。圖為解放軍崑崙山艦。（歐新社）

2021/11/24 16:58

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共軍登陸艦於台灣東部外海演訓？ 國防部不評論

〔即時新聞／綜合報導〕日媒報導，本月中旬中國海軍有兩艘兩棲戰艦通過與那國島、沖繩縣與台灣之間的海域，抵達台灣東海岸花蓮外海模擬登陸演習。一名熟悉日台防衛的官員指出，看到中國海軍在南西群島附近的行為「極不尋常」。

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根據日媒《產經新聞》報導，兩艘戰艦都是071型綜合登陸艦，據稱隸屬於解放軍東海艦隊，負責東海與台灣前線。14日時，兩艘戰艦在台灣和與那國島之間的海域向南航行，往花蓮附近推進，並在該地區停留一段時間，演習的細節未知。與那國島上的陸上自衛隊觀測站正監視周圍海空，不過防衛省聯合參謀部尚未公布兩艘船的動向。

報導指出，共軍在台灣的登陸作戰，主要戰場是台灣西側，原因是因為東部沿海懸崖峭壁多，適合登陸的地方少。但是，花蓮有一個約10公里長的碎石灘，除軍民合用的花蓮機場外，還有空軍佳山基地，可以疏散各種飛機，避免中國侵台初期預期的彈道導彈等襲擊，是防禦的重要基地。

一名台灣官員說，中國軍隊最近將日本的南西群島作為攻擊目標選項之一，這是登陸艦首次形成攻擊編隊。2012年5月時，日本防衛省也確認並公布一艘071型綜合登陸艦在太平洋上，但距離沖繩本島西南600多公里。

據悉，071型綜合登陸艦可作為氣墊登陸艇的母船，用以運送士兵、步兵戰車、主戰坦克等展開登陸作戰，也可搭載兩棲車輛，機庫可容納4架直升機，甲板可供兩架直升機起降。美國國防部表示，截至去年已有8艘071型綜合登陸艦確認下水，其中3艘已經部署到東海艦隊。

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