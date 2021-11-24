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    日本國三生在校持菜刀猛刺同學 傷者急救2小時仍不治

    日本愛知縣彌富市某公立國中今（24日）早驚傳1名國三男學生持菜刀刺死別班同學。（翻攝自推特）

    日本愛知縣彌富市某公立國中今（24日）早驚傳1名國三男學生持菜刀刺死別班同學。（翻攝自推特）

    2021/11/24 17:00

    〔即時新聞／綜合報導〕日本愛知縣彌富市某公立國中今（24日）驚傳血案，1名國三男學生持菜刀猛刺別班同學，傷者經送醫搶救2小時仍宣告不治，警方到場後隨即將行兇學生逮捕，事件詳情仍待調查釐清。

    綜合日媒報導，愛知縣彌富市警方今早8時10分左右接獲當地某公立國中通報「學生之間發生衝突」，過程中有人腹部遭刀刃刺傷。警消人員趕赴現場調查發現，1名14歲的國三男學生持菜刀朝同年級另名男同學猛刺數刀，受傷學生雖被緊急送醫搶救，但仍在上午10時35分左右確認死亡，死因為出血性休克。

    據警方說法，遇害學生與行兇學生去年曾是同班同學，但本學年分屬不同班級，2人疑因發生爭執導致悲劇。

    報導指出，警方當場以殺人未遂嫌疑將兇手逮捕，該男學生面對質詢時坦承犯行；而由於被害人不幸身亡，當局將轉朝殺人案件的方向進行調查，釐清詳細事發原因及過程。

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