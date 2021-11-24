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    南韓單日確診破4千創新高 1死胎被發現感染武肺病毒

    美國CDC強烈呼籲孕婦、準備懷孕或哺乳中婦女接種武肺疫苗。（美聯社資料照）

    美國CDC強烈呼籲孕婦、準備懷孕或哺乳中婦女接種武肺疫苗。（美聯社資料照）

    2021/11/24 15:37

    〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，過去24小時新增4115例COVID-19確診，創下單日新高，重症住院案例數也飆升，24日並出現首例死胎確診感染武肺病毒的病例！

    《韓聯社》報導，南韓疾病管理廳24日在記者會上表示，一名確診COVID-19孕婦提前分娩時產下死胎，死胎的病毒檢測結果呈陽性。

    南韓防疫對策本部表示，該孕婦沒有接種武肺疫苗，在懷孕24週後，於本月18日確診感染，後於22日產下死胎，對死胎進行的病毒檢測結果呈陽性。該部強調，目前胎兒死亡是否與武肺病毒有關難下定論，還需專家綜合評價。

    此外，考慮到上述死胎沒有辦理出生登記，防疫部門從當天通報的單日新增病例和死亡病例中各減去1例，分別更正為4115例和34例。

    英國近來也發現，沒有打疫苗、染疫引發重症的孕婦案例增多，英國衛生官員因此呼籲，要求孕婦應該接受疫苗接種，並強調，如果孕婦感染新冠病毒，可能比其他族群患上重症的風險高更多，尤其在懷孕晚期，還可能造成胎兒早產。

    美國疾病管制預防中心（CDC）也強烈呼籲孕婦、準備懷孕或哺乳中婦女接種疫苗，並強調「接種COVID-19疫苗不會增加流產風險」。

    相關新聞請見︰

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    南韓疫情升溫，單日確診破4千創新高。圖為首爾民眾24日排隊接受病毒篩檢。（歐新社）

    南韓疫情升溫，單日確診破4千創新高。圖為首爾民眾24日排隊接受病毒篩檢。（歐新社）

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