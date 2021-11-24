修圖修太大！法國小姐參賽者本人與照片認不出 主辦警告：莫再P

現任法國小姐、來自諾曼地的24歲佳麗博蒂當面向參賽者提醒，妳們參加的是法國小姐比賽，而不是Instagram修圖比賽。（法新社）

2021/11/24 13:15

〔即時新聞／綜合報導〕一年一度的法國小姐（Miss France）即將於下月進行選拔，29名佳麗爭奪頭銜，近日主辦單位公布參賽者的宣傳照，令許多人驚呼認不出來是同一人，迫使主辦單位向參賽者表示，不要過度在自己的社群平台修圖。

綜合外媒報導，法國小姐選拔主辦方近日公布29名佳麗的照片，許多人見照後驚呼看不出來是同一人，科西嘉小姐愛瑪（Emma Renucci）在自己的IG上展現冷豔美女的一面，卻與官方照片中略帶嬰兒肥的她相比判若兩人，阿爾薩斯小姐賽希爾（Cecile Wolfromoff）也被質疑官方照片與本人嚴重失真。

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主辦單位收到許多觀眾的抗議，他們向參賽者表示，不要過度在自己的社群平台修圖，否則會在登台時的巨大落差而失去觀眾的支持；現任法國小姐、去年冠軍，來自諾曼地的24歲佳麗博蒂（Amandine Petit）也當面向參賽者提醒：「女士們，請注意妳們參加的是法國小姐比賽，而不是Instagram修圖比賽。」

博蒂強調，如果修飾太多，當妳登台展現真實的自我時，其巨大落差可能讓觀眾產生令人失望的反應。

科西嘉小姐愛瑪在自己的IG上展現冷豔美女的一面，卻與官方照片中略帶嬰兒肥的她相比判若兩人。（圖擷自推特）

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