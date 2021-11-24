為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    女性新聞工作者須戴頭巾... 神學士媒體新規被批：新聞自由恐惡化

    阿富汗勸善懲惡部揭櫫新媒體規範，引發人權組織批評，恐使該國新聞自由惡化。（法新社）

    阿富汗勸善懲惡部揭櫫新媒體規範，引發人權組織批評，恐使該國新聞自由惡化。（法新社）

    2021/11/24 11:53

    〔即時新聞／綜合報導〕神學士（塔利班，Taliban）重掌阿富汗後，於8月19日成立「阿富汗伊斯蘭大公國」（Islamic Emirate of Afghanistan）新政權，而神學士官員也於本月24日揭櫫新的媒體規範，包含女性不得出演電視劇，以及女性新聞工作者露面時，須戴上頭巾，引發人權組織批評。

    根據《路透》報導，阿富汗伊斯蘭大公國政府發言人24日指出，針對禁止媒體違反伊斯蘭及阿富汗價值觀，勸善懲惡部（Ministry of Vice and Virtue）本週制定了9項新規定。而其中一些法令針對女性，恐將引起國際社會關注。

    新規定指出，女性演出的電視劇與節目，都不應該播出；同時，女性新聞工作者在上鏡時，應該穿戴名為「伊斯蘭希賈布」（Islamic hijab）的頭巾，但其並無明定種類，讓女權主義者憂心，希賈布一詞的定義模糊，能讓當局執法時，做出保守解釋。

    國際非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch，HRW）批評，神學士宣布的新規定，使阿富汗新聞自由惡化。該組織的亞洲區副主任戈斯曼（Patricia Gossman）也透過聲明表示，任何限制異議份子、女性在媒體與藝術的空間，都將導致毀滅性後果。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    阿富汗神學士下令 女性禁止出演電視劇
    2021/11/22 12:22

    阿富汗神學士下令 女性禁止出演電視劇
    沒客戶上門 阿富汗首都婦女駕訓班關門
    2021/09/26 18:34

    沒客戶上門 阿富汗首都婦女駕訓班關門

    科技基金淨值王 統一奔騰定期定額扣起來
    神學士下令！阿富汗喀布爾政府女職員 除特殊職位外全數返家
    2021/09/20 12:04

    神學士下令！阿富汗喀布爾政府女職員 除特殊職位外全數返家
    女記者採訪要戴頭巾？ 神學士發言人：最好自願戴上
    2021/09/14 18:24

    女記者採訪要戴頭巾？ 神學士發言人：最好自願戴上

    過年好去處 不用出國也能享受生活
    阿富汗女性可上大學！新任高等教育部長承諾：不會回到20年前
    2021/09/12 22:59

    阿富汗女性可上大學！新任高等教育部長承諾：不會回到20年前
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播