女性新聞工作者須戴頭巾... 神學士媒體新規被批：新聞自由恐惡化

阿富汗勸善懲惡部揭櫫新媒體規範，引發人權組織批評，恐使該國新聞自由惡化。（法新社）

2021/11/24 11:53

〔即時新聞／綜合報導〕神學士（塔利班，Taliban）重掌阿富汗後，於8月19日成立「阿富汗伊斯蘭大公國」（Islamic Emirate of Afghanistan）新政權，而神學士官員也於本月24日揭櫫新的媒體規範，包含女性不得出演電視劇，以及女性新聞工作者露面時，須戴上頭巾，引發人權組織批評。

根據《路透》報導，阿富汗伊斯蘭大公國政府發言人24日指出，針對禁止媒體違反伊斯蘭及阿富汗價值觀，勸善懲惡部（Ministry of Vice and Virtue）本週制定了9項新規定。而其中一些法令針對女性，恐將引起國際社會關注。

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新規定指出，女性演出的電視劇與節目，都不應該播出；同時，女性新聞工作者在上鏡時，應該穿戴名為「伊斯蘭希賈布」（Islamic hijab）的頭巾，但其並無明定種類，讓女權主義者憂心，希賈布一詞的定義模糊，能讓當局執法時，做出保守解釋。

國際非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch，HRW）批評，神學士宣布的新規定，使阿富汗新聞自由惡化。該組織的亞洲區副主任戈斯曼（Patricia Gossman）也透過聲明表示，任何限制異議份子、女性在媒體與藝術的空間，都將導致毀滅性後果。

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