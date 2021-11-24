加州3千公尺深海底 發現1公尺長、10萬年歷史哥倫比亞猛獁象牙

美國加州蒙特里灣水族館研究所團隊2019年於加州近海300公里、海底3070公尺深處，發現哥倫比亞猛獁象牙。（圖翻攝自UCSC官網）

2021/11/24 11:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州蒙特里灣水族館研究所團隊2019年於加州近海300公里、海底3070公尺深處，發現哥倫比亞猛獁象牙。不過，當時只能採集到一小部分，今年7月重返擷取完整樣本。科學家哈多克（Steven Haddock）表示，探索深海時，會開始期待發生意想不到的事，但沒料到會遇上猛瑪象牙，目前正在研究當中，期盼未來能分享更多訊息。

綜合外媒報導，研究團隊正在鑑定這塊1公尺長、估計超過10萬年歷史的哥倫比亞猛瑪象牙（Columbian mammoth tusk），希望能從它身上蒐集而來的數據資料中，得以了解牠的死亡年齡等資訊，以及解開此一物種的部分謎團。

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密西根大學古生物學家費雪（Daniel Fisher）專門研究猛瑪象與乳齒象，他表示，這與他任何見過的都不一樣，「已有其他猛瑪象在海中被發現，但深度通常不會超過數十米」。

加州大學聖塔克魯茲分校（UCSC）古基因組學實驗室首席研究員夏皮洛（Beth Shapiro）指出，像這樣的樣本提供了寶貴機會，描繪過去的動物及其所生活的環境，「來自北美大陸的猛瑪象遺骸特別罕見，我們預期這塊象牙的DNA，將讓我們更靠近猛瑪象的神秘面紗」。

報導指出，科學家們認為，它可能是北美地區所發現、最古老且保存完好的猛瑪象牙。研究人員推測，寒冷、高壓環境等因素，有助於保護象牙。UCSC地質年代學實驗室經放射性同位素分析，估計超過10萬年歷史。

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