為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    加州3千公尺深海底 發現1公尺長、10萬年歷史哥倫比亞猛獁象牙

    美國加州蒙特里灣水族館研究所團隊2019年於加州近海300公里、海底3070公尺深處，發現哥倫比亞猛獁象牙。（圖翻攝自UCSC官網）

    美國加州蒙特里灣水族館研究所團隊2019年於加州近海300公里、海底3070公尺深處，發現哥倫比亞猛獁象牙。（圖翻攝自UCSC官網）

    2021/11/24 11:48

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州蒙特里灣水族館研究所團隊2019年於加州近海300公里、海底3070公尺深處，發現哥倫比亞猛獁象牙。不過，當時只能採集到一小部分，今年7月重返擷取完整樣本。科學家哈多克（Steven Haddock）表示，探索深海時，會開始期待發生意想不到的事，但沒料到會遇上猛瑪象牙，目前正在研究當中，期盼未來能分享更多訊息。

    綜合外媒報導，研究團隊正在鑑定這塊1公尺長、估計超過10萬年歷史的哥倫比亞猛瑪象牙（Columbian mammoth tusk），希望能從它身上蒐集而來的數據資料中，得以了解牠的死亡年齡等資訊，以及解開此一物種的部分謎團。

    密西根大學古生物學家費雪（Daniel Fisher）專門研究猛瑪象與乳齒象，他表示，這與他任何見過的都不一樣，「已有其他猛瑪象在海中被發現，但深度通常不會超過數十米」。

    加州大學聖塔克魯茲分校（UCSC）古基因組學實驗室首席研究員夏皮洛（Beth Shapiro）指出，像這樣的樣本提供了寶貴機會，描繪過去的動物及其所生活的環境，「來自北美大陸的猛瑪象遺骸特別罕見，我們預期這塊象牙的DNA，將讓我們更靠近猛瑪象的神秘面紗」。

    報導指出，科學家們認為，它可能是北美地區所發現、最古老且保存完好的猛瑪象牙。研究人員推測，寒冷、高壓環境等因素，有助於保護象牙。UCSC地質年代學實驗室經放射性同位素分析，估計超過10萬年歷史。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    演化悲歌! 大象「無牙化」 躲避盜獵
    2021/10/24 05:30

    演化悲歌! 大象「無牙化」 躲避盜獵
    科幻成真？猛獁象復活計畫 獲4億元注資
    2021/09/14 09:45

    科幻成真？猛獁象復活計畫 獲4億元注資

    科技基金淨值王 統一奔騰定期定額扣起來
    滅絕原因大轉彎？新研究曝：北美長毛象曾與人類共存於世
    2021/03/05 14:01

    滅絕原因大轉彎？新研究曝：北美長毛象曾與人類共存於世
    猛瑪象牙深埋百萬年 科學家定序全球最古老DNA
    2021/02/18 19:42

    猛瑪象牙深埋百萬年 科學家定序全球最古老DNA

    全台週年慶壓軸 京站優惠最有感

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播