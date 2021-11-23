又有人道歉！幫Dior拍照挨批「辱華」 攝影師陳漫：我熱愛祖國......

法國精品時裝品牌「迪奧」請來中國知名攝影師陳漫（右圖）拍攝宣傳照（左圖），引來小粉紅撻伐。（圖翻攝自微博）

2021/11/23 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕法國精品時裝品牌「迪奧」（Dior）日前在社群平台分享中國知名美女攝影師陳漫拍攝的宣傳照，卻遭小粉紅痛批照片中模特兒的裝扮是醜化中國人，還湧入微博留言撻伐。陳漫似乎不堪小粉紅謾罵，週二（23日）發文道歉，自稱「深深熱愛著祖國」。

綜合中媒報導，陳漫曾與多名巨星合作、在微博擁有1千多萬粉絲，日前獲迪奧邀請 拍攝宣傳照，並於微信公眾號、微博等平台分享，沒想到卻引發反效果。照片中的中國女子狹長細眼、滿臉雀斑，戴著又尖又長的護甲套，捧著黑色「Lady Dior」包款，不少中國網友直呼看起來令人毛骨悚然，還說「就像陰曹地府來的」。

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大批小粉紅湧入陳漫的微博，翻出過去陳漫為迪奧拍攝的作品，痛斥她「辱華」，只會迎合西方世界的刻板印象來醜化中國人。隨著出征謾罵聲浪越來越多，沉寂多天的陳漫，23日終於在微博 發文，表示「很抱歉現在才站出來。這些天我認真看了盡可能多的每一條指正，看到了大家對過往作品的批評。我深深反思，為當時的稚拙無知而自責。我想我還是一定要正式向大家道歉。」

陳漫聲稱，「我是一個土生土長的中國人，我深深地熱愛著我們的祖國。我也深知作為一名文藝工作者，應當肩負起記錄和傳遞中華民族文化的使命，用自己的作品展現出中國美，這也是我一直在堅持著並想為之努力的目標。我早期藝術觀尚未成型，參加展覽時對策展概念也不甚了解，使得當時的作品欠缺思考。」

她接著說：「我感到非常自責並再次鄭重道歉。現在已經深刻意識到，任何時候都不能忽略創作的嚴肅性和視角的全面性。我已下架各平台相關內容，避免再次給大家帶來傷害，同時也將多加鑽研相關的歷史，多參加相關的組織活動，加強自己的思想意識。」

不過小粉紅仍不放過陳漫，繼續留言酸「巴掌搧到臉上，知道躲了阿」、「真是把國人都當二傻子啦」、「在國內發現賺錢有困難了才出來道歉吧」、「繼續跪阿，看洋鬼子能給你什麼好處」。

陳漫23日於微博發文道歉。（圖翻攝自陳漫微博）

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