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    中國公民記者張展命危！ 歐盟：立刻放人

    中國公民記者張展因為報導中國的武漢肺炎疫情被捕入獄。（美聯社）

    中國公民記者張展因為報導中國的武漢肺炎疫情被捕入獄。（美聯社）

    2021/11/23 23:47

    〔即時新聞／綜合報導〕中國公民記者張展因為報導中國的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情被捕入獄，近日正在絕食的張展現在傳出健康極度惡化甚至命危。歐盟對外事務部（EEAS）發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）對此要求中國：「立刻無條件釋放張展」。

    綜合外媒報導，38歲的張展在2020年於武漢報導當地疫情狀況，在爆滿的醫院拍下臥病不起的病人，揭露武漢醫療資源匱乏的慘況，就在2020年底，張展因為「尋釁滋事」罪名被捕，判刑4年。

    馬斯拉里23日透露，正在絕食的張展，健康狀況正在迅速惡化，目前有營養不良問題，馬斯拉里要求中國採取一切必要措施，讓張展得到足夠的治療，並讓她接觸家人、律師。馬斯拉里最後還說，歐盟呼籲中國遵守國際人權義務，立刻無條件釋放張展。

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