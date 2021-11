中國公民記者張展命危！ 歐盟：立刻放人

2021/11/23 23:47

〔即時新聞/綜合報導〕中國公民記者張展因為報導中國的武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情被捕入獄,近日正在絕食的張展現在傳出健康極度惡化甚至命危。歐盟對外事務部(EEAS)發言人馬斯拉里(Nabila Massrali)對此要求中國:「立刻無條件釋放張展」。

綜合外媒報導,38歲的張展在2020年於武漢報導當地疫情狀況,在爆滿的醫院拍下臥病不起的病人,揭露武漢醫療資源匱乏的慘況,就在2020年底,張展因為「尋釁滋事」罪名被捕,判刑4年。

請繼續往下閱讀...

馬斯拉里23日透露,正在絕食的張展,健康狀況正在迅速惡化,目前有營養不良問題,馬斯拉里要求中國採取一切必要措施,讓張展得到足夠的治療,並讓她接觸家人、律師。馬斯拉里最後還說,歐盟呼籲中國遵守國際人權義務,立刻無條件釋放張展。

Zhang Zhan’s health is deteriorating. She needs urgent medical treatment and access to her family members and lawyers of her choice. EU calls upon China to abide by its international human rights obligations and her immediate and unconditional release. https://t.co/xgGETBlXrp