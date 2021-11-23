印度單日確診創1年半來新低 宗教節慶群聚也未見疫情升溫

印度疫情趨緩，孟買民眾在街邊購物。（歐新社）

2021/11/23 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕印度今天（23日）新增7579例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例，是自去年5月29日單日確診破8000例後，首次再降到單日8000例之下。

《路透》報導，擁有13.5億人口的印度上個月慶祝杜嘉菩薩節，本月又有排燈節，相繼有大規模群聚的宗教活動，且大部分民眾都未戴口罩，但近期感染數字卻未增高，今日新增7579例確診病例，是近一年半以來的最低數字。

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印度政府估計，今年4、5月份印度確診數、死亡數不斷創新高，在病毒肆虐高峰後，7月份印度約有7成的人口被病毒感染。

印度國營國家流行病研究院（National Institute of Epidemiology）前主任古普特（M.D.Gupte）表示:「排燈節過後，也沒看到疫情升溫。」認為要歸功於大部分印度人體內已自然產生抗體，「我想我們現在變安全了。」

迄今為止，印度9億400萬成年人中有81%至少接種1劑疫苗，有43%接種2劑疫苗。18歲以下未成年人則未開始接種。

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