為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南海運補被跟拍 菲律賓防長批中國恐嚇與騷擾

    菲律賓控訴運送物資給南沙群島仁愛暗沙的陸戰隊員，遭中方騷擾，圖為菲律賓海巡隊4月間拍攝在南海的中國海警艦。（美聯社）

    菲律賓控訴運送物資給南沙群島仁愛暗沙的陸戰隊員，遭中方騷擾，圖為菲律賓海巡隊4月間拍攝在南海的中國海警艦。（美聯社）

    2021/11/23 19:17

    〔中央社〕菲律賓海軍人員今天在南海進行運補時，中國海警派人在一旁拍照錄影，菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）指控中方此舉是「恐嚇與騷擾」。

    資源豐富的南海在過去一週緊張情勢升高，因為菲國船隻16日運送物資給南沙群島仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）的陸戰隊員時，遭中國海警船發射水砲。

    這起攻擊迫使菲國船隻中止運補，菲律賓政府對此表達憤怒。北京則稱，那些船隻未經允許就進入中國海域。

    每年通過南海航道的貿易金額多達數以兆計美元。中國宣稱擁有南海幾乎全部海域的主權，汶萊、馬來西亞、菲律賓、台灣、越南也主張擁有南海部分主權。

    荷蘭海牙常設仲裁法院（Permanent Court of Arbitration）2016年就裁決，中國對南海主張的歷史性權利沒有根據，但北京不理會這項裁決。

    菲律賓國防部長羅倫沙納表示，兩艘配有菲律賓海軍人員的民間船隻，今天再次嘗試前進仁愛暗沙，「在沒有任何意外事件的情況下」抵達。

    但羅倫沙納說，附近一艘中國海警船派出橡皮艇，艇上3人在菲律賓人員和貨物下船時進行拍照和錄影。

    他說：「我已向中國大使表達，我方認為這類行為是恐嚇與騷擾。」

    中國駐馬尼拉大使館未立即回應置評要求。

    菲律賓控訴運送物資給南沙群島仁愛暗沙的陸戰隊員，遭中方騷擾，圖為菲國運補的木造船隻。（美聯社）

    菲律賓控訴運送物資給南沙群島仁愛暗沙的陸戰隊員，遭中方騷擾，圖為菲國運補的木造船隻。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國海警阻撓運補 菲總統參選人赴南海宣示主權
    2021/11/22 21:09

    中國海警阻撓運補 菲總統參選人赴南海宣示主權
    中國海警船南海發射水砲 杜特蒂︰痛恨爭執再起
    2021/11/22 19:15

    中國海警船南海發射水砲 杜特蒂︰痛恨爭執再起

    鹽酥雞女王身材不走山、全靠這杯茶
    補給船遭中國海警水砲蠻橫襲擊 菲律賓重啟南海島礁補給任務
    2021/11/22 11:30

    補給船遭中國海警水砲蠻橫襲擊 菲律賓重啟南海島礁補給任務
    南海挑釁！中國海警水砲攻擊菲律賓補給船 美國發聲警告
    2021/11/20 06:47

    南海挑釁！中國海警水砲攻擊菲律賓補給船 美國發聲警告
    補給船在南海遭中國水砲攻擊 菲律賓譴責：威脅兩國關係
    2021/11/18 10:33

    補給船在南海遭中國水砲攻擊 菲律賓譴責：威脅兩國關係
    中國船隻在南海挑釁！ 菲律賓怒提「外交抗議」
    2021/10/21 10:18

    中國船隻在南海挑釁！ 菲律賓怒提「外交抗議」
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播