被「沒禮貌舉動」惹怒！格鬥家打敗內蒙選手怒嗆：滾回中國

德登指出，之所以向對手嗆聲，是因為傲日其楞賽前過磅時拒絕與他握手，讓他認為非常沒禮貌。（擷取自推特）

2021/11/23 19:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國格鬥好手德登（Cody Durden），20日在一場UFC比賽擊敗來自中國內蒙古的選手傲日其楞，並直接嗆他「滾回中國」，引發種族歧視爭議。對此，德登指出，之所以向對手嗆聲，是因為傲日其楞賽前過磅時拒絕與他握手，讓他認為非常沒禮貌。

綜合外媒報導，德登在打敗傲日其楞的賽後採訪時表示：「我知道他是個強硬的傢伙，但我得把他送回中國去」，一段話讓現場陷入沉默，主持人才馬上接話：「先生女士！恭喜德登！為他歡呼吧！」

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德登的言論立刻引發部分人士不滿，認為他發表種族歧視言論。

對此，德登後來也在推特PO文表示，傲日其楞在賽前拒絕和他握手，因此在打敗傲日其楞後，才會告訴他可以回家去了。他表示，如果有人覺得被冒犯，他感到抱歉。

傲日其楞拒絕握手影片請見推特

美國格鬥好手德登（左），20日在一場UFC比賽擊敗來自中國內蒙古的選手傲日其楞（右），並直接嗆聲「滾回中國」。（擷取自推特）

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