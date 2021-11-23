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    不認同澳洲聯手護台 工黨議員批總理：部署危險選舉策略

    澳洲國防部長杜登。（歐新社）

    澳洲國防部長杜登。（歐新社）

    2021/11/23 16:36

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）13日指出，若美國出手捍衛台灣安全，澳洲必定支持聯手護台。對此，澳洲工黨華裔參議員黃英賢（Penny Wong）則不認同此說法，她認為總理莫里森（Scott Morrison）在部署一種「危險的選舉策略。」

    根據《路透》報導，澳洲國防部長杜登公開表示，若是中國以武力犯台，澳洲若未加入美國的行動，一同出兵協防台灣，將是一件「無法想像」的事情。

    對此，隸屬工黨的參議員黃英賢表示，由於2022年澳洲聯邦選舉（2022 Australian federal election）將在明年5月舉行，她認為防長杜登的言論，部分是政府所打出的選舉策略，且台灣是印太地區穩定最大的風險，任何衝突恐將導致災難。

    黃英賢23日出席澳大利亞國立大學（The Australian National University）演講時指出，為了保住權力，政治人物不負責任地採取手段，加大和超級大國開戰的可能性，是澳洲史上最危險的選舉策略。同時也批評總理莫里森，將她所屬的工黨，描繪成「親中派」。

    澳洲工黨參議員黃英賢。（歐新社）

    澳洲工黨參議員黃英賢。（歐新社）

    澳洲總理莫里森。（歐新社）

    澳洲總理莫里森。（歐新社）

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