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    中國整頓娛樂圈！禁網路炒緋醜聞 監測管理明星帳號

    中共中央網路安全和信息化委員會辦公室（中國網信辦）今公告〈關於進一步加強娛樂明星網上信息規範相關工作的通知〉。（圖翻攝自中國網信辦官網）

    中共中央網路安全和信息化委員會辦公室（中國網信辦）今公告〈關於進一步加強娛樂明星網上信息規範相關工作的通知〉。（圖翻攝自中國網信辦官網）

    2021/11/23 13:32

    〔即時新聞／綜合報導〕中共中央網路安全和信息化委員會辦公室（中國網信辦）今公告〈關於進一步加強娛樂明星網上信息規範相關工作的通知〉，表示近年來網路上出現泛娛樂化、低俗炒作、流量至上、畸形審美、飯圈（粉絲圈子）亂象，明星宣傳訊息內容失範，包括緋聞八卦、隱私爆料充斥平台頭條版面、熱搜榜單，佔用公共資源，民眾反映強烈，因此再針對4大面向祭出14條規範。

    中國網信辦指出，4大面向包括嚴把內容導向、規範訊息呈現、加強帳號管理、強化輿情監測處置；詳細內容如「建立負面清單」，不得炫富拜金、搏眼球炒緋醜聞、渲染明星情感糾紛細節、批量發布涉明星藝人及其作品，惡意營銷或刷量控評，也不准替違法失德者付出造勢、洗地宣傳，以及挑動粉絲群體互譙對立，刺激過度消費、非法集資等應援行為。

    另外，中國網信辦也提到「分級監測管理明星帳號」，各平台全面清查明星帳號註冊底數，並依粉絲數量、傳播能力、信用評價等分級管理，定期報備網信部門，對於達到一定門檻的明星帳號，實時監測動態預警。若是違法失德明星藝人帳號，須嚴防其轉移陣地「曲線復出」。至於經紀公司、粉絲團帳號，同一經紀公司或工作室，原則上在同一平台僅能註冊單一帳號，粉絲團或後援會帳號要經前者授權認證。

    最後，「建議監測處置機制」、「強化輿論引導」，中國網信辦說明，網站平台要設立監測機制，及時發現處理爆料明星情感糾紛、涉嫌違法行徑等，並上報主管部門，同時根據輿論事件性質，督促明星透過官方帳號發聲，引導粉絲理性看待防止持續發酵。

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