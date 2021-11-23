稱俄國邊境集結9.2萬大軍 烏克蘭情報局長：最快明年一月底入侵

烏克蘭國家情報局局長布達諾夫指出，俄軍可能透過裝甲軍團突襲、空降、空襲等手段入侵烏克蘭。圖為俄軍裝甲部隊。（路透）

2021/11/23 09:16

〔即時新聞／綜合報導〕先前傳出俄羅斯在烏克蘭邊境集結大軍，使烏俄邊境局勢再度緊張，烏克蘭國家情報局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）接受美國《軍事時報》（Military Times）專訪時指出，俄羅斯目前已集結9.2萬兵力，最有可能入侵烏克蘭的時間點落在明年1月底或2月初。

布達諾夫指出，屆時若俄羅斯入侵烏克蘭，將會採取數種方式，包括空襲、地面砲擊、裝甲軍團突襲以及在烏克蘭東部實行空降作戰，或是在烏克蘭位於黑海的重要港口敖德薩（Odessa）、位於亞速海岸邊的鋼鐵生產重鎮馬里烏波爾（Mariupul）實施海上登陸作戰，甚至俄軍有可能借道白俄羅斯進攻烏克蘭。

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至於有觀點認為俄羅斯不會在一年之中天氣條件最惡劣的冬季作戰，布達諾夫則直言：「在寒冬中作戰這點，對我們與俄羅斯來說都沒有問題。」布達諾夫認為，俄羅斯此次入侵行動可能造成的破壞，將遠超過近幾年在烏克蘭東部的任何軍事行動，而俄羅斯在軍事行動之前，會先在烏克蘭國內製造事端，煽動民眾進行反政府示威。布達諾夫提到，目前有烏克蘭民眾針對接種疫苗進行抗議，此類抗議活動背後可能有受到俄羅斯支持。

針對烏克蘭外援部分，布達諾夫表示，在理想狀況下，美國可以透過額外的軍事支援以及對俄國施加外交或經濟壓力，包括對俄國進行更多制裁、凍結俄國銀行帳戶等措施，來阻止俄國的任何入侵行動。

除了美國現有軍援，包括巡邏艇、標槍反戰車飛彈、雷達系統等，布達沃夫也呼籲美國應提供電戰設備以及防空與反飛彈設施，烏克蘭需要更多援助。布達沃夫強調，現在除了烏克蘭以外，沒有任何國家與俄羅斯發生過公開戰爭，2014衝突後至今也已有7年，「這就是為什麼我認為美國應該給我們以前沒有得到過的裝備，現在正是這麼做的時候，如果不做，未來可能就沒機會了」。

布達諾夫指出，俄羅斯目前已在邊境集結9.2萬兵力，最有可能入侵烏克蘭的時間點落在明年1月底或2月初。圖為俄軍演習。（路透）

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