不識無價之寶 羅馬皇帝戰船鑲嵌畫被拿來當咖啡桌

馬賽克鑲嵌畫是古羅馬時期的指標藝術之一。（美聯社）

2021/11/23 09:24

〔即時新聞／綜合報導〕紐約執法部門2017年與義大利當局合作，從曼哈頓一處住宅取回一幅價值連城，曾用於裝飾古羅馬皇帝卡利古拉戰船的馬賽克鑲板畫。最初掌握古物下落的義大利古董專家如今說明整起事件的細節，提到那幅鑲板畫在持有者不知情的情況下，竟被拿來當咖啡桌使用。

《CBS》新聞節目《60分鐘》專訪義大利古董專家布法羅（Dario Del Bufalo），描述當時發現鑲板畫行蹤的奇異過程。2013年法布羅到紐約授課及舉辦簽書會，書本內含一張長期遺失的古羅馬馬賽克鑲嵌畫圖片，過程中他無意間聽到一對男女的對話內容，稱該女子有一幅跟書上照片一樣的鑲嵌畫。

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法布羅說，「當時有一名女士和戴著怪異帽子的年輕男子來到桌前，男子對女士說：『真是一本美麗的著作，噢，海倫，看看這個，那是你的鑲嵌畫。』女士則回應：『是啊，那真的是我的鑲嵌畫。』。」法布羅後來追蹤到該男子，得知那位「海倫」在她的曼哈頓公寓藏有那幅鑲嵌畫。

海倫是一名藝術交易商和畫廊所有人，她和丈夫是在1960年代從一個義大利顯赫家族手中買下鑲嵌畫，並用來當作咖啡桌。海倫當時向媒體表示，他們購買時並不知道該畫的來龍去脈，但對這幅作品非常喜愛，持有40多年都沒轉手。

該幅鑲嵌畫曾用於裝飾卡利古拉的戰船，在1930年代與其它古物從湖中被挖出，並收藏於博物館中。1944年納粹德國從義大利撤退時，許多船隻和古董都被焚毀。由於該畫被帶到美國並不合法，2017年美義合作從海倫手中將畫取回。

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