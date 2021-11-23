日美澳加德5國聯合軍演 學者：封鎖中國潛艦跨越第一島鏈

日本主辦的「ANNUALEX」年度聯合演習21日起在菲律賓海舉行，美國、澳洲、加拿大和德國等國派遣至少17艘艦艇參演。（取自美國太平洋艦隊推特）

2021/11/23 06:20

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本主辦的「ANNUALEX」年度聯合演習21日起在菲律賓海舉行，美國、澳洲、加拿大和德國等國派遣至少17艘艦艇參演，也是德國海軍20年來首次參與ANNUALEX演習。儘管美軍聲稱聯合演習旨在增強彼此關係、提升海軍實力、掌握印太優勢，但學者指出，五國聯合演習旨在針對中國潛艦穿越巴士海峽到第一島鏈進行封鎖演訓。

自由亞洲電台（RFA）22日報導，美國海軍第七艦隊司令部指出，由日本海上自衛隊主導，11月21日至30日在菲律賓海舉行的「ANNUALEX」海上聯合演習，共有日本海上自衛隊、美國海軍、澳洲皇家海軍、加拿大皇家海軍、德國國防軍海軍等國艦艇參與，演習內容包括通信戰術演練、反潛作戰、空戰演練、海上補給、跨艦甲板飛行演練和海上攔截演習等。

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美軍太平洋艦隊22日發佈5國海軍操演的照片，顯示至少有2艘潛艦，和包括日本准航空母艦「出雲級」直升機護衛艦，與美國航空母艦「卡爾文森號」在內的15艘水面艦艇參演。卡爾文森號搭載CVW-2艦載機聯隊，和F-35C戰鬥機中隊，並配備「魚鷹」運輸機；美軍還出動飛彈巡洋艦、驅逐艦、補給艦等。

與五國海軍聯合演習同時，中國人民解放軍21日出動9架次軍機侵擾台灣西南防空識別區，包括4架次殲-11戰機、2架次轟-6轟炸機、2架次殲-16戰機，和1架次空警-500預警機，其中2架轟-6轟炸機更繞過巴士海峽，深入台灣南方及東南方空域。

中山大學日本研究中心主任郭育仁接受RFA訪問時指出，美國和日本以「四方安全對話」（Quad）為區域聯防機制形成當中，在美日南海軍演結束後，趁德國艦艇也在亞太，才會有這次聯合軍演，主要針對中國潛艦穿越巴士海峽到第一島鏈位置進行封鎖演訓。

郭育仁表示，在菲律賓周邊海域進行反潛封鎖，是戰略上非常重要的科目；中國不斷嘗試強化潛艦戰術訓練，美日才會刻意要在從南海到第一島鏈的水域，反覆進行反潛演練，主要就是針對中國的潛艦。而中國軍機和軍艦不斷進入台灣西南空域，就是以機艦掩護潛艦，在周邊水下戰場做演訓，因此美日刻意要封鎖中國水下活動。

日本主辦的「ANNUALEX」年度聯合演習21日起在菲律賓海舉行，美國、澳洲、加拿大和德國等國派遣至少17艘艦艇參演。（取自美國太平洋艦隊推特）

日本主辦的「ANNUALEX」年度聯合演習21日起在菲律賓海舉行，美國、澳洲、加拿大和德國等國派遣至少17艘艦艇參演。（取自美國太平洋艦隊推特）

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