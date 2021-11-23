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    「X Æ A-12」跟世界首富爸一起開會！ 馬斯克難掩慈父笑

    馬斯克17日與么兒「X寶寶」同框出席視訊會議。（圖翻攝自Tesla Hype推特）

    馬斯克17日與么兒「X寶寶」同框出席視訊會議。（圖翻攝自Tesla Hype推特）

    2021/11/23 00:35

    〔即時新聞／綜合報導〕SpaceX創辦人、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）去年5月與女友葛萊姆絲（Grimes）誕下一子，取名為「X Æ A-12」，超狂名字一度引起熱議，外界暱稱為「X寶寶」（Baby X）。近日馬斯克出席一場視訊會議時，難得與么兒同框，難掩慈父微笑，「X寶寶」也活潑的對鏡頭搖手說嗨，萌翻不少網友。

    綜合外媒報導，馬斯克本月17日受邀參加美國國家研究院太空研究委員會（National Academies Space Studies Board）舉辦的視訊會談，其18個月大的兒子「X寶寶」也亂入會議。從曝光的影片中可以看到，「X寶寶」坐在馬斯克的大腿上，開心地手舞足蹈，還相當活潑地對鏡頭前的與會者打招呼；在播放SpaceX介紹影片時，「X寶寶」還天真無邪地對著螢幕上出現的火箭運送畫面大喊「車車！」，萌翻大票網友，而馬斯克從頭到尾都露出慈父笑容。

    「X寶寶」本名為「X Æ A-12」，馬斯克曾開玩笑表示兒子的名字是貓滾鍵盤打出的一串符號，但其實是他與女友葛萊姆絲想出來的，正確念法為「X Ash A Twelve」，中間的「Æ」符號是電影《魔戒》中的精靈語，意為「愛」；「A-12」則是他與女友都愛的偵察機機型。不過因為太多人不知道「X Æ A-12」怎麼念，媒體和網友才暱稱是「X寶寶」。

    這不是馬斯克首次曝光「X寶寶」，今年3月8日他就在推特上分享自己、女友與「X寶寶」的同框照片。此外，馬斯克與前妻、加拿大作者威爾遜（Justine Wilson）育有5個孩子，分別為雙胞胎和三胞胎，加上X寶寶，馬斯克膝下共有6個孩子。

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