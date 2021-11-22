可以提這兩個字了！中外交部首次回應彭帥事件：她最近有公開活動

中國外交部發言人趙立堅今天宣稱，彭帥最近有出席公開活動。（路透檔案照）

2021/11/22 19:29

〔即時新聞／綜合報導〕彭帥事件引發國際關注，不少聲音都擔心其人身安全，中方疑似無法承受外界壓力，近日釋出有著彭帥身影的影像畫面，試圖證明彭帥安全無虞，但仍無法平息質疑聲浪。過去只要被外媒問及彭帥事件就以「非外交問題」草草帶過的中國外交部，今天（22日）終於公開回應，稱彭帥最近出席公開活動了。

根據《路透》 報導，彭帥日前自爆與中國前國務院副總理張高麗的不倫關係後，海外輿論炸鍋，不過，彭帥的消息全無，國際不斷有聲音要求中國政府交代彭帥下落。面對不斷湧來的批評聲浪，中方這幾天先PO出一封號稱是彭帥寫給國際女子網球協會（WTA）的「報平安信」，接著又釋出有彭帥聚餐、出席公開賽事的影像，企圖瓦解外界指控彭帥「被消失」的疑慮，但仍無法平息質疑聲音。

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而中國外交部過去只要被外媒記者問到有關彭帥的事情，通通都以此事不屬於外交事務為由避答，甚至還被發現中國外交部事發發布的問答紀錄中，將相關的對答刪除。不過就在今天，中外交部終於「可以回答」了，發言人趙立堅一樣稱彭帥的事情並非外交議題，但她最近有參與公開活動。

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