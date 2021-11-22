為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    指夫、弟遭冤判 中國人妻曝親密照控：我淪法院高層玩物

    中國江蘇省鹽城市一名女子董晶晶控訴，自己的老公、弟弟只是正常的放貸業者，卻被法院抹黑成黑社會，分別判處19年、21年有期徒刑，自己甚至「被迫成為法院領導的玩物」，文章只存活10小時就遭刪除，引發中國網友熱議。（圖取自微博）

    中國江蘇省鹽城市一名女子董晶晶控訴，自己的老公、弟弟只是正常的放貸業者，卻被法院抹黑成黑社會，分別判處19年、21年有期徒刑，自己甚至「被迫成為法院領導的玩物」，文章只存活10小時就遭刪除，引發中國網友熱議。（圖取自微博）

    2021/11/22 20:40

    〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇省鹽城市一名人妻董晶晶日前具名發文控訴，自己的老公、弟弟只是正常的放貸業者，卻被鹽城法院高層冤判是黑社會，分別重判19年、21年，房子也被沒收，她還PO出一張與年輕男子的親密照，控訴自己更「被迫成為法院領導的玩物」。但該文發出僅10小時便從微博消失，引發中國網友議論紛紛。

    發文10小時便從微博消失

    綜合中媒報導，董晶晶昨在微博帳號「鹽城董明明涉黑冤案」具名指控，自己的老公和弟弟被法官、檢警抹黑成當地自中國「建國以來最大的黑社會」，分別判處19年、21年有期徒刑，「我家一直負債累累，如今家破人亡，房子又被沒收，我與3個小孩即將流離失所，被迫成為法院領導的玩物」。

    董晶晶更po出與一名男子的親密照和對話截圖，表示該男子就是鹽城法院高層羅真，而她就是照片中的女主角，自己之所以淪為對方的玩物，是因為老公滕長城和弟弟董明明被法院「打成」黑社會入獄，如今全家負債累累，房屋還被沒收，自己和3名孩子流離失所，只能任人擺布。

    但董晶晶控訴法院的發文僅在微博上「存活」10小時，今（22）日一早「鹽城董明明涉黑冤案」前一天所發的微博內容都已刪除，只剩下網友備份的截圖在網路流傳，「鹽城董明明涉黑冤案」最新一則貼文為「此時的我更多的是無助，害怕⋯⋯刪吧，畢竟你還有三個小孩⋯⋯頭好疼，好累，做什麼都是錯⋯⋯​​​」。

    董晶晶母親也在微博發文控訴，自己的兒子、女婿只是從事民間放貸，就被指控是黑社會，連她和丈夫為節稅而登記兒子名字的房產也被查封，如今全家陷入絕境之中，她抨擊法院一手遮天，無視她們遞交上去的證據，哀嘆「一家老小面臨的是斷命」。

    被點名法院政治部副主任羅真停職調查

    文章曝光引發中國網友熱議，紛紛留言「放高利貸吧，是不是黑吃黑」、「笑死了，這種案件法院是根據公安和檢察院提供的證據來判決的，兩個部門沒證據能判這麼長？而且這種案件肯定驚動省。就是一個靠一張圖想混水摸魚，高級黑粉」。

    對此，鹽城市亭湖區紀委通今也發出通報稱：「11月21日下午，發現亭湖區人民法院工作人員羅某網絡輿情後，亭湖區紀委、監委高度重視，立即按照有關規定啟動調查程序。目前，亭湖區人民法院政治部副主任羅真已停職接受調查。」

    董晶晶控訴一家人的房屋被查封，自己和3名孩子流離失所，只能任人擺布。（圖取自微博）

    董晶晶控訴一家人的房屋被查封，自己和3名孩子流離失所，只能任人擺布。（圖取自微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國大外宣笑死人！ 稱統一後台灣人年收增2萬台幣 網友酸爆
    2021/11/20 18:58

    中國大外宣笑死人！ 稱統一後台灣人年收增2萬台幣 網友酸爆
    神！老公LINE對話「整串符號」疑偷吃 翻譯曝光網友全跪了
    2021/10/02 21:09

    神！老公LINE對話「整串符號」疑偷吃 翻譯曝光網友全跪了

    東元連獲企業永續獎、道瓊永續指數肯定
    太扯！人妻嘆兒被弄醒多次怒打夫2下 丈夫卻大發脾氣告狀
    2021/08/06 14:17

    太扯！人妻嘆兒被弄醒多次怒打夫2下 丈夫卻大發脾氣告狀
    人妻戀上閨密老公 竟慘遭殺害
    2020/06/10 00:21

    人妻戀上閨密老公 竟慘遭殺害

    豪華性能車新焦點！Q50 300GT魅力無限
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播