指夫、弟遭冤判 中國人妻曝親密照控：我淪法院高層玩物

中國江蘇省鹽城市一名女子董晶晶控訴，自己的老公、弟弟只是正常的放貸業者，卻被法院抹黑成黑社會，分別判處19年、21年有期徒刑，自己甚至「被迫成為法院領導的玩物」，文章只存活10小時就遭刪除，引發中國網友熱議。（圖取自微博）

2021/11/22 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇省鹽城市一名人妻董晶晶日前具名發文控訴，自己的老公、弟弟只是正常的放貸業者，卻被鹽城法院高層冤判是黑社會，分別重判19年、21年，房子也被沒收，她還PO出一張與年輕男子的親密照，控訴自己更「被迫成為法院領導的玩物」。但該文發出僅10小時便從微博消失，引發中國網友議論紛紛。

發文10小時便從微博消失

綜合中媒報導，董晶晶昨在微博帳號「鹽城董明明涉黑冤案」具名指控，自己的老公和弟弟被法官、檢警抹黑成當地自中國「建國以來最大的黑社會」，分別判處19年、21年有期徒刑，「我家一直負債累累，如今家破人亡，房子又被沒收，我與3個小孩即將流離失所，被迫成為法院領導的玩物」。

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董晶晶更po出與一名男子的親密照和對話截圖，表示該男子就是鹽城法院高層羅真，而她就是照片中的女主角，自己之所以淪為對方的玩物，是因為老公滕長城和弟弟董明明被法院「打成」黑社會入獄，如今全家負債累累，房屋還被沒收，自己和3名孩子流離失所，只能任人擺布。

但董晶晶控訴法院的發文僅在微博上「存活」10小時，今（22）日一早「鹽城董明明涉黑冤案」前一天所發的微博內容都已刪除，只剩下網友備份的截圖在網路流傳，「鹽城董明明涉黑冤案」最新一則貼文為「此時的我更多的是無助，害怕⋯⋯刪吧，畢竟你還有三個小孩⋯⋯頭好疼，好累，做什麼都是錯⋯⋯​​​」。

董晶晶母親也在微博發文控訴，自己的兒子、女婿只是從事民間放貸，就被指控是黑社會，連她和丈夫為節稅而登記兒子名字的房產也被查封，如今全家陷入絕境之中，她抨擊法院一手遮天，無視她們遞交上去的證據，哀嘆「一家老小面臨的是斷命」。

被點名法院政治部副主任羅真停職調查

文章曝光引發中國網友熱議，紛紛留言「放高利貸吧，是不是黑吃黑」、「笑死了，這種案件法院是根據公安和檢察院提供的證據來判決的，兩個部門沒證據能判這麼長？而且這種案件肯定驚動省。就是一個靠一張圖想混水摸魚，高級黑粉」。

對此，鹽城市亭湖區紀委通今也發出通報稱：「11月21日下午，發現亭湖區人民法院工作人員羅某網絡輿情後，亭湖區紀委、監委高度重視，立即按照有關規定啟動調查程序。目前，亭湖區人民法院政治部副主任羅真已停職接受調查。」

董晶晶控訴一家人的房屋被查封，自己和3名孩子流離失所，只能任人擺布。（圖取自微博）

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