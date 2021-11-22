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    淡馬錫暫停投資中企！謝金河：新加坡擁抱中國燙到手

    新加坡政府持有100%股份的淡馬錫控股，近來宣布暫停投資中國科技公司，引起各界關注。財訊傳媒董事長謝金河對此評論，直言新加坡擁抱中國燙到手。（資料照）

    新加坡政府持有100%股份的淡馬錫控股，近來宣布暫停投資中國科技公司，引起各界關注。財訊傳媒董事長謝金河對此評論，直言新加坡擁抱中國燙到手。（資料照）

    2021/11/22 19:02

    〔即時新聞／綜合報導〕新加坡政府持有100%股份的淡馬錫控股，近來宣布暫停投資中國科技公司，引起各界關注。財訊傳媒董事長謝金河對此評論，直言新加坡擁抱中國燙到手。

    謝金河在臉書表示，淡馬錫最近出清百度、好未來、新東方及招聘的網路平台BZ；也減碼阿里巴巴191.88萬股，占投資比重16%；也減持滴滴357.15萬股，占比重10%；還減持快手、騰訊，這些公司都是今年第三季股價跌最慘的標的，尤其是補教行業，新加坡另一家政府投資公司GIC是新東方最大股東之一，持股逾5%，這回新東方從199.97殺到1.68美元（約5554到46.6元新台幣），GIC看起來損失逾百億美元。

    謝金河說，淡馬錫去年底結算，淨資產從3130億美元（約8.69兆新台幣）降至3060億美元（約8.47兆新台幣），今年手上標的中國科技股一度占29%，比淡馬錫在新加坡的資產比重更高，而且，投資的標的都跟著孫正義的阿里巴巴延伸出來企業走，這回傷最重。

    謝金河指出，淡馬錫及GIC這兩年大力投資中國的補教行業，除了新東方、好未來、高途、有道等都大力加碼，不料卻正好遇到中央強力監管，淡馬錫及GIC傷最重，這回宣布不再投資中國科技股，看起來有苦衷。

    謝金河說，去年新加坡經濟成長率衰退5.6%，今年首季年增1.3%，第二季因去年衰退13.3%，出現14.7%的成長，今年目標在6到7%，可能與台灣在伯仲之間，不過，李顯龍夫婦孤注一擲押寶中國，也讓新加坡未來增添更多變數！

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