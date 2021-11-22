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    英媒：中國高超音速武器在南海上空發射飛彈

    英媒爆料中國今夏試射高超音速飛彈。 （ 翻攝自CCTV）

    英媒爆料中國今夏試射高超音速飛彈。 （ 翻攝自CCTV）

    2021/11/22 14:26

    〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《金融時報》21日披露，中國解放軍今年7月27日試射一枚高超音速導彈，其高超音速滑翔器在飛行期間可發射另一枚飛彈，或用來摧毀防空系統以防高超音速導彈被擊落，這反映中國高超音速飛彈技術超越俄羅斯及美國。

    報導稱，中國的高超音速武器試驗，包含了一項技術進步，使該武器能夠在以至少5倍音速的速度接近目標時發射飛彈——此前沒有任何國家展示過這種能力。

    了解該情報的人士稱，這一技術進步令五角大樓的科學家猝不及防：該技術讓一架高超音速滑翔飛行器——一種可攜帶核彈頭的機動航天器——在南海上空大氣層中飛行的過程中發射了另一枚飛彈。

    五角大廈的專家們還不清楚，中國是如何「克服物理限制」。專家中的一些人認為，在試驗期間發射了空對空飛彈，另一些人認為，這可能是旨在使敵人的飛彈防禦系統失效的「電子對抗兵器」。

    白宮拒絕對此消息發表評論，但表示對7月所進行的試驗感到擔憂。

    雖然中國否認曾測試過高超音速武器，但《金融時報》10 月報導，中國對從近地軌道火箭發射的高超音速滑翔飛行器進行的測試，該飛行器理論上可以躲避美國的飛彈防禦系統。而中國開發該系統的速度也令美國國家安全官員感到驚訝。

    由於中國和俄羅斯正在開發自己版本的高超音速飛彈，五角大廈已將開發高超音速武器作為其首要任務之一。但美國上個月的一次高超音速飛彈試驗失敗了，雖五角大廈仍堅稱，它仍有望在 2020 年代初交付進攻性高超音速武器。

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